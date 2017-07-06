  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 17.30'da Almanya'ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanyaya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 17.30'da Almanya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Almanya'ya gitti.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, g20, hamburg, almanya
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