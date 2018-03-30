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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'dan gelen Türk gençleriyle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında, "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" kapsamında Almanya'dan gelen Türk gençleriyle sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanyadan gelen Türk gençleriyle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) "Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı" kapsamında Almanya'dan gelen Türk gençleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camii'nde kıldı.

Namaz sonrası Almanya'dan gelen gençlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet etti.

Cuma namazı için Beştepe Millet Camisi'ne gelenleri de selamlayan Erdoğan, bir bebeği kucağına alarak sevdi ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: YTB, Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, almanya
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