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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel'e Almanya'da federal hükümetin resmen göreve başlaması nedeniyle tebriklerini iletti.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret etti.

Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin de vurgulandığı görüşmede, 26 Mart'ta Varna'da gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nin önemi üzerinde duruldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'i Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgilendirdi

Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı da iki liderin gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e harekata ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel
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