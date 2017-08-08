Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Ali Şükrü Bey'in mekanında vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yola çıkarken bir şey söylemiştik, 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz.' demiştik. Hamdolsun 15 yıl geçti, bu 15 yıl içerisinde görevi aldığımız yerden bulunduğumuz yer çok faklı. Artık dünya Türkiye'yi konuşuyor, artık dünyada Türkiye bir idol olmuş durumda. Göreve geldiğimizde 3,4'ü konuşan Türkiye vardı ama şimdi hamdolsun çok yukarılara tırmandık. 3 bin 400'den şimdi 11 bine kişi başına milli gelirin ulaştığı bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

'Yazıklar olsun'

Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Şimdi sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye'de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi." dedi.

"Adalet duygusal değildir, adalet hissi değildir. Adalet yürek ister ve adalet sorumluluk ister. İşte biz bununla bu yoldayız." diyen Erdoğan, "Öyle kalkıp FETÖ'cüyü korumak için, PKK'yı korumak için, DEAŞ'ı korumak için eğer sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Zaten yanında gezenler de belliydi." ifadesini kullandı.

'Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler'

Türkiye'nin yurt dışındaki kredisinin gayet iyi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bakmayın Almanlar böyle sallayıp duruyor. Varsın sallasınlar. Onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü biz, Almanlara bir şey yapmadık ama ne yazık ki Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler."