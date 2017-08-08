  • 08 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.531
    EURO 4.162
  • BIST 109709.08
    ALTIN 142.861
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde halka hitap etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Ali Şükrü Bey'in mekanında vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yola çıkarken bir şey söylemiştik, 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz.' demiştik. Hamdolsun 15 yıl geçti, bu 15 yıl içerisinde görevi aldığımız yerden bulunduğumuz yer çok faklı. Artık dünya Türkiye'yi konuşuyor, artık dünyada Türkiye bir idol olmuş durumda. Göreve geldiğimizde 3,4'ü konuşan Türkiye vardı ama şimdi hamdolsun çok yukarılara tırmandık. 3 bin 400'den şimdi 11 bine kişi başına milli gelirin ulaştığı bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

'Yazıklar olsun'

Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Şimdi sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye'de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi." dedi.

"Adalet duygusal değildir, adalet hissi değildir. Adalet yürek ister ve adalet sorumluluk ister. İşte biz bununla bu yoldayız." diyen Erdoğan, "Öyle kalkıp FETÖ'cüyü korumak için, PKK'yı korumak için, DEAŞ'ı korumak için eğer sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Zaten yanında gezenler de belliydi." ifadesini kullandı.

'Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler'

Türkiye'nin yurt dışındaki kredisinin gayet iyi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bakmayın Almanlar böyle sallayıp duruyor. Varsın sallasınlar. Onlar da yanlışlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü biz, Almanlara bir şey yapmadık ama ne yazık ki Almanlar son dönemde istikameti kaybettiler."

Etiketler: Trabzon, recep tayyip erdoğan, AK Parti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER