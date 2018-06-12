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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışını gerçekleştirmek üzere Seyit Gazi ilçesinin Aksaklı Mahallesi'ne geldi.

Erdoğan, açılış öncesinde, TANAP tören alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış töreni sonrasında, tören davetlilerine vereceği iftar için Tasigo Hotel'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: AA

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