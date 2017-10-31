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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'daki temasları devam ediyor. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

İki lider, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere de başkanlık edecek.

Görüşme öncesinde ise iki cumhurbaşkanının hitapları olacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Aliyev, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilecek aile yemeğinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'den ayrılacak.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, Bakü'de, TİKA tarafından tadilatı yapılan Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi'nin açılışını yapacak.
 

Kaynak: TRTHABER

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan
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