Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbogoviç'i Anma Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'nda konuşuyor.

Eroğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-İçinde bulunduğumuz dönemde Aliya İzzetbegoviç'in ilmi siyasi sosyal mirasına sahip çıkmalıyız.

-Batı yediden yetmişe öldürdü ve hala da devam ediyor. Aliya'nın batı karşısında bu kadar açık sözlü olmasının sebebi yaşadıklarıdır.

-'Aliya'nın asaletinin en temel özelliği, batının zulmünü yakinen bilmesidir' ifadesini kullandı.

-Erdoğan, TRT'nin Aliya İzzetbegoviç'in hayatının anlatan bir yapıma imza atacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve 'TRT Yönetimini İzzetbogoviç'in hayatını dizi yapacağı için tebrik ederim" dedi.

-Barış için akıl gerekir, vizyon gerekir, her şeyden önce affedebilecek yüce bir gönül gerekir.

-Avusturya Havalimanı'ndaki köpekli arama olayına ilişkin de; " Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun?" ifadelerini kullandı.