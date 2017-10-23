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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbogoviç'i Anma Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbogoviçi Anma Programında konuşuyor

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'nda konuşuyor.

Eroğan'ın konuşmasının satır başları şöyle; 

-İçinde bulunduğumuz dönemde Aliya İzzetbegoviç'in ilmi siyasi sosyal mirasına sahip çıkmalıyız. 

-Batı yediden yetmişe öldürdü ve hala da devam ediyor. Aliya'nın batı karşısında bu kadar açık sözlü olmasının sebebi yaşadıklarıdır. 

-'Aliya'nın asaletinin en temel özelliği, batının zulmünü yakinen bilmesidir' ifadesini kullandı. 

-Erdoğan, TRT'nin Aliya İzzetbegoviç'in hayatının anlatan bir yapıma imza atacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve 'TRT Yönetimini İzzetbogoviç'in hayatını dizi yapacağı için tebrik ederim" dedi. 

-Barış için akıl gerekir, vizyon gerekir, her şeyden önce affedebilecek yüce bir gönül gerekir. 

-Avusturya Havalimanı'ndaki köpekli arama olayına ilişkin de;  " Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun?" ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Aliya İzzetbegviç'i Anma Programı
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