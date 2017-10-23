Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbogoviç'i Anma Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'nda konuşuyor.
Eroğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;
-İçinde bulunduğumuz dönemde Aliya İzzetbegoviç'in ilmi siyasi sosyal mirasına sahip çıkmalıyız.
-Batı yediden yetmişe öldürdü ve hala da devam ediyor. Aliya'nın batı karşısında bu kadar açık sözlü olmasının sebebi yaşadıklarıdır.
-'Aliya'nın asaletinin en temel özelliği, batının zulmünü yakinen bilmesidir' ifadesini kullandı.
-Erdoğan, TRT'nin Aliya İzzetbegoviç'in hayatının anlatan bir yapıma imza atacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve 'TRT Yönetimini İzzetbogoviç'in hayatını dizi yapacağı için tebrik ederim" dedi.
-Barış için akıl gerekir, vizyon gerekir, her şeyden önce affedebilecek yüce bir gönül gerekir.
-Avusturya Havalimanı'ndaki köpekli arama olayına ilişkin de; " Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun?" ifadelerini kullandı.