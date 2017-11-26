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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ve Borisov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ve Borisovla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye konusunda telefon diplomasisini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili konuların yanı sıra Soçi ekseninde Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular da ele alındı.

Erdoğan-Borisov görüşmesi

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığı ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması konuları ele alındı.

İki liderin, Balat'taki Demir Kilise'nin 7 Ocak 2018 tarihinde tekrar hizmete açılması vesilesiyle düzenlenecek törene birlikte katılma konusunda mutabık kaldıkları da kaydedildi. 

Etiketler: recep tayyip erdoğan, katar, Bulgaristan, Al Sani
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