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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKPM'nin kararını tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKPMnin kararını tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde;

- [AKPM'nin Türkiye kararı] Karar siyasidir, biz bu kararı tanımıyoruz.

- İdam konusunda karar milletindir. Bana gelirse onaylarım. İdamı gerekirse halkoylamasına götürürüz

- AB'yi sözünü tutmaya davet ediyorum.

- Sincar'da ve Kuzey Suriye'de son terörist yok edilene kadar operasyon sürecek

- AB bizi oyalamaya devam ederse, biz de bu işi millete götürürüz

- Küresel sermayenin Türkiye'yi tercih etmesi anlamlıdır. Borsa dün ve bugün Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı

- [Anayasa değişikliği halkoylaması] Ana muhalefet sonucu hazmedemiyor. Erken seçim gündemimizde yok

- [Atilla'nın ABD'de tutuklanması] Rıza Zarrab'ın ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanmasını Trump ile görüşeceğim

- [Terör örgütü YPG ile mücadele] Sincar'da ikinci bir Kandil'in oluşmasına müsaade edemeyiz

- Esed kaldığı sürece asla Suriye'de barış olmaz, Esed kendi halkını öldürüyor

- Gelin biz Suriye'nin güvenliğini sağlayalım, Suriyeliler de kendi geleceğini belirlesin

Etiketler: yeni anayasa, siyasi denetim, Rıza Zarrab, halkoylaması 2017, halkoylaması, hakan atilla, cumhurbaşkanı erdoğan, CHP, anayasa değişikliği, AKPM
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