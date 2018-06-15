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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultangazi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde gerçekleştirilen mitingin ardından AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'na geçti.

Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini dışarıda bekleyen halkı selamladı.

Erdoğan'a ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Kaynak: AA

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