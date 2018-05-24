Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-AK parti 200 Kasım’dan beri girdiği her seçimden birinci çıkmış bir partidir.

-Milletimizin huzuruna ilk defa çıktığımız 2002’de çıktığımız seçimlerde yüzde 34 oy alarak iktidar olduk. Bu oran ülkemizin yakın tarihindeki en büyük başarıydı. 2007'de oyumuzu yüzde 47'ye çıkardık, tek başımıza iktidar olduk. 7 Haziran'da ilk kez çoğunluğu sağlayamadığımız bir seçim oldu. 1 Kasım'da seçimleri yeniledik ve yüzde 49,5 ile iktidara geldik. Ayrıca 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52 oy oranına ulaştık.

-İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz.

-Biliyorsunuz 6 Mayıs’ta seçim manifestomuzu açıkladık. Bugün güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla hazırladığımız seçim beyannamemizi “Yaparsa Yine AK Parti Yapar” diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz. Öncelikle size beyannamemizin giriş kapısı mahiyetindeki gelecek vizyonumuz bölümünü özetle okumak istiyorum.

-Tüm dünyada her alanda baş döndürücü bir değişim yaşanıyor, yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi algılayıp uyum sağlayan kazanıyor.

-Dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz.

-Türkiye'yi küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz.

-Ekonomik yapımızı güçlendirerek yola devam edeceğiz.

-Bilgiye dayalı üretim büyümemizin belirleyici gücü olacaktır. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir.

-Küresel ölçekte yeni başarı hikayeleri yazacağız.

-Kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız.

-Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır. Gelir dağılımını iyileştirip bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız.

-Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre, yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız.

-Teknolojinin her alanında yetkin bir ülke haline geleceğiz.

-Demokratik standardı yüksek, kalkınmış bir ülke yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz.

-Girişimci ve yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Özgür projelerle çok sayıda markası olan ülke konumuna yükseleceğiz.

"Türkiye savunma sanayiinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girecek"

-Özellikle savunma sanayiinde önümüzdeki dönemde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına girecektir.

-Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz.

-Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için daha kaliteli bir yaşam sürmesini hedefliyoruz.

-Eğitim, kültür ve sanatta yenilikçi anlayışla tüm insanlık için değer üretmeye devam edeceğiz.

-Avrupa Birliği başta olmak üzere farklı yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.

"'Dünya beşten büyüktür' çağrımızı sürdüreceğiz"

-Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. 'Dünya beşten büyüktür' çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz.

-Yeni dönemi güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye cümlesiyle ifade ediyoruz.

-Yeni dönemde Meclis’i daha güçlü bir yere taşımakta kararlıyız.

-Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümet ise millete hizmete odaklanacak.

-Meclis ile Cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazançlı çıkacaktır.

-Hak ve özgürlükler konusunda yaptıklarımızı saymaya kalksak çok uzun bir liste çıkar. 24 Haziran’dan sonra da devam edeceğiz.

-Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız, yasaklara ve yasakçı zihniyetlere karşı mücadelemizi artırarak devam edeceğiz.

-24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız.

-Ana muhalefetin 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan olağanüstü hal uygulamasını diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir.

-Sivil toplum kuruluşlarının tüm işlemlerini şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturacağız.

-FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarında istifade ederek devleti, siyasi tasallut eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.

-Örgütlü, siber, narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör örgütlerinin inlerine girmeye devam edeceğiz.

-Üç 'y' ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

-Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye hasredeceğiz.

-Önümüzdeki yoldan itibaren tüm okullarımız tam gün eğitime geçecek seviyede olacaktır.

-Sivil toplum ağırlıklı olarak kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak aktaracağız.

-Kültürümüzde önemli yeri olan sinema ve televizyon dizilerine destek sağlayacağız.

-5 binin üzerindeki tüm yerleşim birimlerinin kütüphaneye kavuşmasını sağlayacağız.

"Kültür merkezi olmayan ilimiz kalmayacak"

-Kültür merkezimizi veya merkezlerimizi de özellikle yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizde kültür merkezi olmayan ilimiz kalmayacak. Sağlık hizmetlerinin de kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

-Aile hekimliğini daha da yaygınlaştıracağız.

-Şehir hastaneleri meyve vermeye başladı, yenilerini de bu yıl bitmeden açıyoruz.

-Ülkemizdeki nüfusun gen havuzunu çıkarıp, kişiye dayalı tıp uygulamamızı gerçekleştireceğiz.

-Gençlerin enerjisini siyasete daha fazla yansıtmayı amaçlıyoruz.

-Çocuklarımızın saygılı ve kendine güvenen fertler olarak gelişmesini sağlayacağız.

-Bizim ekonomideki başımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı korumak için çalışacağız.

-Üretimimizin ithalata olan bağımlılığını azaltacağız, enflasyonla mücadelede yeni ve ciddi önlemleri seçimden hemen sonra uygulayacağız.

-Kobilerin verimliliğini artırarak dijital dönüşümlerini hızlandıracağız. Küresel bazda örnek bir hizmetler sektörü yapacağız.

-Bilim, teknoloji ve AR-GE konusundaki çalışmaları milli teknoloji hamlesiyle yeni bir boyuta taşıyacağız.

-Antarktika’daki kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü’nü önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz.

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