Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İŞTE AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNİN TAM METNİ

Erdoğan, partinin 2011 seçim müziği olan "Haydi Bir Daha" şarkısının sözlerini okuyarak başladı. Bu sırada şarkı da fonda çalındı.

"Aynı yoldan geçtiğimiz, aynı sudan içtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz milletvekili adaylarını sevgiyle selamlıyorum." diyen Erdoğan, İstanbul'dan Hakkari'ye, Rize'den Hatay'a, İzmir'den Iğdır'a kadar ülkenin dört bir yanında iş yerinde, atölyesinde, bahçesinde, tarlasında helal rızkının peşinde koşan, gönülleri ve duaları kendileriyle beraber olan herkese selamlarını gönderdi.

Annelere, kadınlara, gençlere de selamlarını ileten Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, bunun için de eğitimden siyasete her alanda önlerini açtığımız gençlerimizi selamlıyorum." ifadesini kullandı.

“Bu yolculuğu inşallah hayırlısıyla menziline ulaştıracağız”

Milletvekili adaylarının, milli iradenin temsilciliğine talip olarak kutlu yolculuğa çıktığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize ve milletimize hizmet için hep beraber çıktığımız bu yolculuğu inşallah hayırlısıyla menziline ulaştıracağız. AK Parti 2002 Kasım'ından beri girdiği her seçimden birinci çıkmış bir partidir. Ancak bizim için bu yeterli değildir. Biz, aynı zamanda Mecliste ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek bir çoğunluğa sahip olmak için de mücadele ediyoruz."

Milletin huzuruna ilk defa çıktıkları 2002 seçimlerinde yüzde 34 oy oranına ulaşarak, parlamentonun yüzde 63'ünü alarak iktidar olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu oran ülkemizin yakın tarihindeki en büyük başarıydı. 2007 seçimlerinde bu oranı yüzde 47'ye çıkardık ve yine tek başımıza iktidar olduk. 2011 seçimlerinden yüzde 50 seviyesine kadar ulaştık ve elbette tek başına iktidar olarak yola devam ettik." diye konuştu.

"(Vakit Türkiye vaktidir) diyerek yola çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran 2015'te yüzde 41 düzeyindeki oy oranına rağmen tarihlerinde ilk defa Mecliste çoğunluğu sağlayamadıkları bir seçim yaşadıklarını ifade etti.

"Biz, tek başımıza hükümet kuramadık ama diğer partiler de çoğunluğu sağlayıp milletimizin karşısına çıkamadılar." ifadesini kullanan Erdoğan, 1 Kasım 2015'te seçimlerin yenilendiğini ve yüzde 49,5 oy oranıyla AK Parti'nin tek başımıza iktidara geldiğini, 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52'lik oy oranlarına ulaştıklarını hatırlattı.

Erdoğan, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kriziyle karşılaştıklarını anımsatarak, "Ardından Gezi olaylarıyla başlayan 17/25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle süren, bölücü örgütün çukur eylemleriyle kanlı bir hale dönüşen ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle zirveye ulaşan bir süreci de hep birlikte yaşadık. Tüm bu saldırıların üstesinden sadece ve sadece milli iradeye olan bağlılık ve güvenimiz sayesinde geldik. Biz de işte böyle bir mirasla ve 'Vakit Türkiye vaktidir' diyerek yola çıkıyoruz." diye konuştu.

"Mecliste de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor"

Erdoğan, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor. Cumhurbaşkanı adayınız olarak şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz ve inşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız."

Salondakilere, "Buna hazır mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Hazırız" cevabı üzerine "İşte bu cesaret, bu heyecan, bu coşku Allah'ın izniyle bizlere 24 Haziran'da o beklenen neticeyi getirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde milletin karşısına hiçbir zaman eli boş çıkmadıklarına işaret ederek, "Milletimizin huzuruna hep bir yanımızda önceki hükümetlerimiz döneminde yaptıklarımız, diğer yanımızda bir sonraki dönemde yapacaklarımız olduğu halde çıktık." diye konuştu.

Erdoğan, “6 Mayıs'ta seçim manifestomuzu açıkladık, bugün 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye' başlığı ile hazırladığımız beyannamemizi 'Yaparsa Yine AK Parti yapar' diyerek milletimize sunuyoruz. Gelecek vizyonunu özetle paylaşmak istiyorum” dedi.

"Değişimi algılayıp uyum sağlayan kazanıyor"

-Tüm dünyada her alanda baş döndürücü bir değişim yaşanıyor, yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi algılayıp uyum sağlayan kazanıyor.

-Dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz.

-Türkiye'yi küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz.

-Ekonomik yapımızı güçlendirerek yola devam edeceğiz.

-Bilgiye dayalı üretim büyümemizin belirleyici gücü olacaktır. En büyük servetimiz dinamik nüfusumuz ve gençlerimizdir.

-Küresel ölçekte yeni başarı hikayeleri yazacağız.

-Kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız.

-Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır. Gelir dağılımını iyileştirip bölgeler arası dengesizlikleri azaltacağız.

-Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre, yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız.

-Teknolojinin her alanında yetkin bir ülke haline geleceğiz.

-Demokratik standardı yüksek, kalkınmış bir ülke yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz.

-Girişimci ve yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Özgür projelerle çok sayıda markası olan ülke konumuna yükseleceğiz.

"Türkiye savunma sanayiinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girecek"

-Özellikle savunma sanayiinde önümüzdeki dönemde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına girecektir.

-Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz.

-Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için daha kaliteli bir yaşam sürmesini hedefliyoruz.

-Eğitim, kültür ve sanatta yenilikçi anlayışla tüm insanlık için değer üretmeye devam edeceğiz.

-Avrupa Birliği başta olmak üzere farklı yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.

"'Dünya beşten büyüktür' çağrımızı sürdüreceğiz"

-Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. 'Dünya beşten büyüktür' çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz.

-Yeni dönemi güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye cümlesiyle ifade ediyoruz.

-Yeni dönemde Meclis’i daha güçlü bir yere taşımakta kararlıyız.

-Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümet ise millete hizmete odaklanacak.

-Meclis ile Cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazançlı çıkacaktır.

-Hak ve özgürlükler konusunda yaptıklarımızı saymaya kalksak çok uzun bir liste çıkar. 24 Haziran’dan sonra da devam edeceğiz.

-Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız, yasaklara ve yasakçı zihniyetlere karşı mücadelemizi artırarak devam edeceğiz.

-24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız.

-Ana muhalefetin 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan olağanüstü hal uygulamasını diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir.

-Sivil toplum kuruluşlarının tüm işlemlerini şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturacağız.

-FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarında istifade ederek devleti, siyasi tasallut eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.

-Örgütlü, siber, narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör örgütlerinin inlerine girmeye devam edeceğiz.

-Üç 'y' ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

-Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye hasredeceğiz.

-Önümüzdeki yoldan itibaren tüm okullarımız tam gün eğitime geçecek seviyede olacaktır.

-Sivil toplum ağırlıklı olarak kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak aktaracağız.

-Kültürümüzde önemli yeri olan sinema ve televizyon dizilerine destek sağlayacağız.

-5 binin üzerindeki tüm yerleşim birimlerinin kütüphaneye kavuşmasını sağlayacağız.

"Kültür merkezi olmayan ilimiz kalmayacak"

-Kültür merkezimizi veya merkezlerimizi de özellikle yaygınlaştırıyoruz. Ülkemizde kültür merkezi olmayan ilimiz kalmayacak. Sağlık hizmetlerinin de kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

-Aile hekimliğini daha da yaygınlaştıracağız.

-Şehir hastaneleri meyve vermeye başladı, yenilerini de bu yıl bitmeden açıyoruz.

-Ülkemizdeki nüfusun gen havuzunu çıkarıp, kişiye dayalı tıp uygulamamızı gerçekleştireceğiz.

-Gençlerin enerjisini siyasete daha fazla yansıtmayı amaçlıyoruz.

-Çocuklarımızın saygılı ve kendine güvenen fertler olarak gelişmesini sağlayacağız.

-Bizim ekonomideki başımızın sırrı güven ve istikrar iklimini sağlayabilmiş olmamızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı korumak için çalışacağız.

-Üretimimizin ithalata olan bağımlılığını azaltacağız. Son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.

-Kobilerin verimliliğini artırarak dijital dönüşümlerini hızlandıracağız. Küresel bazda örnek bir hizmetler sektörü yapacağız.

-Bilim, teknoloji ve AR-GE konusundaki çalışmaları milli teknoloji hamlesiyle yeni bir boyuta taşıyacağız.

-Antarktika’daki kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü’nü önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz.

-Altay Milli Tankı seri üretim aşamasına geldi, İnsansız savaş uçakları konusunda AR-GE çalışmaları başlatacağız.

-Doğalgaz kullanmayan ilimiz ve büyük ilçemiz kalmayacak, yerli kömürü elektrik üretiminde değerlendireceğiz.

-Hedefimiz 2023 yılında tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolara tarımsal ihracatımızı da 50 milyar dolara çıkarmak.

-Kırmızı et tüketiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz.

-Demir yolu ağımızı 25 bin kilometreye hızlı tren hatlarımızın uzunluğunu 13 bin kilometreye çıkaracağız. Yerel yönetimler raylı sistemi daha fazla kullanacak.

-Sürdürülebilir ve dengeli kalkınma yaklaşımıyla her ferdi kuşatacak bir vizyonu hayata geçireceğiz.

-Başlattığımız sıfır atık projesiyle dünya çapında bir model ortaya koymayı amaçlıyoruz.

-Taşkın koruma tesislerimizin sayısını 2 katından fazla artırarak 10 bine çıkaracağız.

-Orman alanlarımızın büyüklüğünü ülkemizin üçte birine yakınını kapsayacak şekilde artıracağız.

-Şehir ve şehir yönetimini birbirini tamamlayıcı unsur olarak görüyoruz, insanı merkeze alan şehirler kırmak için çalışıyoruz.

-İstanbul başta olmak üzere marka şehirlerimizi dünya çapında cazibe merkezleri haline getireceğiz.

-Yerel yönetimlerde hesap verebilirliği güçlendireceğiz. Büyükşehir Belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz.

-Yerel yönetimlerin altyapı projelerine daha fazla kaynak sağlayacağız.

-Dış politikada hakkaniyet eksenli yaklaşımlarımızı devam ettireceğiz. Bölgesel ve küresel düzeyde daha da güçleneceğiz.

-Birleşmiş Milletler başta olmak üzere insanlığın vicdanı, mazlumların sesi olduk, olmaya da devam edeceğiz.

-ABD ile yaşadığımız sorunları aşarak müttefiklik ruhuna uygun bir ilişki zemini arayacağız.

-Avrupa Birliği üyeliği için kazan-kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz.

-KKTC’yi siyasi ve ekonomik olarak destekleyip Ada’da adil bir çözüm için çaba harcamaya devam edeceğiz.

-Orta Asya ülkeleriyle gelişen ilişkilerimizi daha iyi boyutlara ulaştıracağız.

-Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz.

-Suriye toprakları tüm teröristlerden arındırılana kadar bu ülkedeki faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.

-Polislerimize, öğretmenlerime, hemşirelerimize ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.

PROJELER

-İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi Projesi.

-Ankara’da Türkiye Uygarlıklar Müzesi adıyla dev bir külliye kuracağız.

-Dijital Kültür Arşivi oluşturuyoruz.

-Yassıada’yı demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz. Şu anda inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah muhteşem bir eser meydana geliyor. Orada demokrasinin en önemli temsilcisi Adnan Menderes’in idam fermanını orada yazdılar. Şimdi biz orayı demokrasi ve özgürlükler adası haline getiriyoruz.

-Savunma sanayiinde başlattığımız ve çalışma aşamalarına getirdiğimiz projeleri tamamlamakla kalmayacağız, daha ileriye taşıyacağız.

-Yerli otomobilimizi yapacağız. Hedefimiz önümüzdeki yıl prototipi tamamlamak, 2021 yılında da ticari üretime geçmek.

-Yeni havalimanımızın da ulaşımına katkıda bulunacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir kısmını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.

-Ovit tünelini bu yıl, Zigana’yı bir dahaki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Mersin Antalya arasında yer alan 34 tünelden 15 ini tamamladık. Ordu çevreyolundaki 4 tünelden 2'si bitti. Diğerlerinde çalışmalar sürüyor. Şebinkarahisar Giresun'daki tünelde ışık göründü. Erzurum - Bayburt arasındaki Kop tünelinde önümüzdeki yıl ışık görülecek.

-İstanbul'da 3 katlı tüneli saymadan geçmek olmaz. En altı raylı sistem, üst 2 katı lastik tekerlekli araçlar için yapılacak. Kanal İstanbul dev bir proje, maalesef sözü gecikmeli olarak hayata geçirilecek bir proje. Yeni dönemde start vererek bu işi halledeceğiz.

-İstanbul’u raylı sistemlerle donatmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz bin kilometreye çıkarmak.

-İstanbul başta olmak üzere eski statları millet bahçelerine dönüştürüyoruz.

Kaynak: TRT Haber