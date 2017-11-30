Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda 18 ilden 51 milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı toplantıya Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Iğdır, Kırıkkale, Konya, Mersin, Trabzon ve Zonguldak milletvekilleri katıldı.

Kaynak: AA