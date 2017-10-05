Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kampına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 244 gün sonra katılacağı AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilk kez "cumhurbaşanı ve parti genel başkanı" sıfatıyla başkanlık edecek.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantılarının 26'ncısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, NG Afyon Wellness Convention Hotel'de düzenlenecek.

Katılımcıların 6 Ekim Cuma günü otele giriş yapmasıyla başlayacak toplantı, 3 gün sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi sabahı yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak toplantı, 8 Ekim Pazar günü öğleden sonra Erdoğan'ın değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da toplantının son günü basına kapalı bölümde katılımcılara hitap edecek.

Basına Parti Sözcüsü Ünal bilgi verecek

Toplantının 7 Ekim Cumartesi yapılacak sabah oturumunda, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ekonomi, enerji ve ulaştırma politikalarına ilişkin sunum yapacak.

Öğle oturumunda ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik ve dış politikaya ilişkin sunum gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın, açılış ve kapanış konuşmalarının basına açık olması planlanırken, toplantının diğer bölümleri basına kapalı devam edecek.

Basın açıklamalarını Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal yapacak.

İlk kez kurucu üyeler de davet edildi

Toplantıya Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri ile genel merkez yöneticileri katılacak.

Bu yılki kampa ilk kez AK Parti'nin kurucu üyeleri de davet edildi.

Erdoğan 23'üncü kez başkanlık edecek

Bugüne kadar gerçekleştirilen 25 AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 22'sine Erdoğan "başbakan" sıfatıyla başkanlık etti.

23'üncü ve 24'üncüsü toplantı eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 25'inci toplantı ise Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapıldı.

AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na 23'üncü kez başkanlık edecek Erdoğan, toplantıya ilk kez "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı" sıfatıyla katılacak.

Erdoğan, 22. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından bin 244 gün sonra 26'ıncı toplatında partililerle bir araya gelecek.

Olağan kongre süreci değerlendirilecek

Kampın en önemli gündem maddelerinin arasında AK Parti 6. Olağan Kongre süreci yer alacak.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 4 Temmuz'da başlayan olağan süreç masaya yatırılacak, devam eden ilçe kongreleri ve Şubat 2018 sonuna kadar yapılması planlanan il kongrelerine ilişkin istişarelerde bulunulacak.

Kampta, ayrıca 12 Eylül 2018'den önce yapılması gereken olağan kongre takvimine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mayıs'ta AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, yıl sonuna kadar il, ilçe, belde teşkilatlarını gözden geçirip, güncelleyeceklerini belirterek, "Çünkü ortada bir metal yorgunluğu var, bunu aşmamız lazım. Onun için çok daha dinamik ve gayretkeş ekiplerle 2019'a hazırlanmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin "milli güvenlik meselesi" olarak gördüğü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumun öncelikli konular arasında yer alacağı toplantıda, Irak ve Suriye'de yapay devlet oluşturma çabalarına ilişkin önlemler de değerlendirilecek.