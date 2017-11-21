Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

-2019’a teşkilatımızın yenilenmiş olarak gireceğine inanıyorum. AK Parti milletin partsi olarak doğmuş ve bugünlerde bu şekilde gelmiştir. AK Parti milletin partisi olarak doğmuş ve bugünlere de bu şekilde ulaşmıştır.

-Dünyada öyle bir değişim yaşanıyor ki kendimizi ve çıtamızı yükseltmezsek geride kalırız. Meseleye sadece parti meselesi olarak bakanlar AK Partiyi de Türkiye'yi de anlamıyorlar demektir. Partimize ve bize yüklenenlere milletimizin itibar etmemesinin anlamı da budur. Bizim için her seçim sadece güven tazelemek değil onunla birlikte yeni bir yol açma ve vites yükseltmek demektir.

- 17-25 aralıkta hukuk kisvesi altında ülkemize tarihinin en büyük tuzaklardan biri kuruldu. Şimdi aynı tuzağı götürüp ABD'de kurdular.

- Aynı çevreler hepimizin gözü önünde yaşayan 15 Temmuza hala tiyatro diyebiliyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir.

- Bugün ülkemizi dünyada sıkıntıya sokan ne kadar hadise varsa arkasında FETÖ, PKK bulunuyor. Biz onu vatanımızdan söküp attık ama o kendi anavatanında faaliyetlerini sürdürüyor.

- Bize asıl can acıtıcı darbeler düşmanlarla hareket eden alçaklardan geliyor.

- Ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir demiş. Devletimize yönelik saldırıların ççoğunun gerisinde ya teşvik edici ya kullanılan olarak bağlantılı çevreleri görmekten üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye bunları ezip geçebilecek güçtedir. Hedefimiz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmektir.

- Hedefimize ulaşmak için ya bir yol bulacağız, yada bir yol yapacağız. Bizim önümüzü kapatmak isteyenlere en güzel cevabı yeni imkanlar geliştirerek vereceğiz.

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