Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin otomobili 4. atılımın lokomotifi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Önümüzdeki yıl turizm açısından çok iyi bir yıl olacak.Türkiye sanayi alanında büyük atılımlar içinde.

-Perşembe günü bir hayalin gerçekleşmesine şahit olduk. Türkiye'nin otomobilini yapacak 5 babayiğidi tanıdık. Otombil projemiz için babayiğitlerimizi tebrik ediyoruz ve kendilerine başarılar diliyoruz. Türkiye'nin otomobili 4. atılımın lokomotifi olacak.

-AKM'nin yerine büyük bir eser koyacağız. Onun da tanıtımını yaptık.

-Gümrük Bakanlığı alınan tedbirlerle derlenip toparlanmıştı. Yeni sistemlerle gümrükler daha şeffaf olacak, daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle izlenmesini sağlayacak. Bu sistem ticaret erbablarına kolaylık sağlayacak. Danışmanlık hizmeti de sunulacak bu firmalar için. Durmak yok yola devam. Bu anlayışla çalışan ihracat yapan herkesin yanındayız.

-Geçtiğimiz cuma günü 2002 seçimlerinin yıl dönümü idi. Parlementoda yüzde 63 gibi çoğunluğu elde ettik. Bu oran ülkemizin gördüğü en yüksek orandı. Milletimizin teveccühünü boşa çıkarmadık. Bu amaçla çalışan her kardeşimize teşekkür ediyorum.

-3 Kasım seçimleri ülkemiz için bir milattır. Yoklukların, sıkıntıların sona erdiği bir milattır. 15 yılda kazandırdığımız eserler Cumhuriyet döneminden daha etkin bir yönetimin işaretidir.

-2019 seçimleri en az 3 Kasım seçimleri kadar kritik olacaktır. Ülkemizin yeni yönetim mimarisini oluşturmak için şimdiden çalışmaya başladık.

-Bölgemizdeki gelişmeler, köklü bir yapılanmanın habercisidir. Bunlar rastgele gelişmeler değildir. Bunların hepsinin bizi ilgilendiren boyutları var. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana belki de ilk kez oynanan oyunlara karşı kendi iradesini ortaya koymuştur. Milletimiz tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana koymuştur.

-Milletimiz FETÖ denen ihanet çetesini 17-25 Aralık'ta teşhis etmişti. Devlet kurumlarına nasıl sızdıkları ortada. Artık temizlenme ve toparlanma dönemindeyiz. Hukukun kuralları neyi gerektiriyorsa yapıp yolumuza devam edeceğiz. Arınma olmadan devlet mekanizması sağlıklı çalışamayacaktır.

- Biz asırlık bir planı bozarak onların kolunu buduyoruz. Biz büyük bir millet olduğumuzu biliyoruz. Bunu 15 Temmuz'da görmüş olma bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bize küfredenlere biz hukukun kapısını açıyoruz. Sonuna kadar tek millet, tek vatan, tek devlet diyeceğiz. Oyunları boza boza, senaryoları yırta yırta hedeflerimize ilerlemeyi sürdüreceğiz.

- Siyasi rekabet bizi korkutmaz. Tam tersi şevkimizi artırır. Biz reform peşinde koşuyoruz. Anamuhalefet bunları engellemeye çalışıyor. Ana muhalefet partisinin foyası artık ortaya dökülmüştür... Yirmi yıl önce ne diyorlarsa bugün de aynısını söylüyorlar.

- Bayrak yarışında görevi bırakan arkadaşlarımıza, belediyelerden ayrılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kimse gücenmeyecek. Görevi biten arkadaşlarımız bu büyük aile içinde yeniden görevlerine devam edeceklerdir. Yeni göreve gelen arkadaşlarımızın görevlerinde başarılı olacaklarına inanıyoruz. Biz sürekli güncellenen sürekli yenilenen bir partiyiz.