Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Bursa İl Kadın Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Bursa İl Kadın Kongresi'nde konuştu.

ABD'nin terör örgütlerine silah yardımı

ABD'nin silah yardımı yaptığını kabul etmediğini söyleyen Erdoğan, "İşte buyrun ne oldu Cerablus'ta, ne oldu El Bab'ta. Dedik ki bize yanlış yapmayın, sınırlarımıza saldırmayın, bizi taciz etmeyin. Bunu Sayın Obama'ya da söyledim. O zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Ne yazık ki beklediğimiz cevabı almadık. Şimdi 15 Temmuz gazileri bana haber gönderiyor, 'Cumhurbaşkanım bize müsaade etsin biz de Afrin'e gidelim' diyorlar. 15 gündür ne dedik, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Müttefikimiz olan bazı ülkeler, biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık diyorlar. Ama biz yardım yaptıklarını tüm kayıtlarıyla beraber biliyoruz, görüyoruz, görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya, bunların hepsi bilinen gerçekler." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"5 bin tıra yakın silahın yanında, 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var. Bütün bunlarla birlikte terör örgütü desteklendi. Bir kısmı Afrin'e yerleştirildiler. Biz bütün bunların takipçisi olarak durduk durduk durduk bir gece ansızın vurduk. Ama işimiz çok, zira dün akşam malum hava harekatı ile gereken adımlar atıldı. Adından kara harekatı başladı ve şu anda da devam ediyor. Afrin yüzde 55'iyle Arapların, yüzde 35 orada sonradan yerleştirilmiş Kürtler var ve yüzde 6-7 civarında Türkmenler var. Şimdi bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmektir."

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Bizim hedefimiz topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına göndermek. Bu PKK'yı, bu YPG'yi ülkemizde bunları evet hiçbir tanesi kalmayıncaya dek bunların işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Bunlar şu operasyonlardan sonra zaten bir daha karşımıza çıkma cesaretini bulamayacaklar. Sadece arkamızdan bizim arkamızda ABD var diyerek siz Türkiye ile Türk milleti ile baş edemezsiniz." dedi.

HDP'nin 'sokağa çıkma' çağrısı

Cumhurbaşkanı, HDP'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 'sokağa çıkma' yasağı yapması için "Bedelini ağır öderler." yorumunu yaptı.

Erdoğan, "Çıkmış HDP'nin KCK'nın terör örgütü bazı temsilcileri Kürt kardeşlerimi meydanlara çağırıyor. Şu ana kadar meydanlara çıkan olmadı. Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok. Gereği ne ise onu yaparız." ifadelerini kullandı.

CHP'ye yönelik eleştiriler

Erdoğan şunları kaydetti:

"Maalesef ana muhalefetin başındaki zat İstanbul'a yeni bir il başkanı seçti. Düşmanlarımızın diliyle konuşan, ülkemize saldıran içimizdeki mankurtlarla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bunların hepsini de gören, takip eden milletimizin takdirini seçimlerde en güzel şekilde ortaya koyacağına da inanıyorum. Dünyada milletin değerlerine bu kadar yabancı bir ana muhalefet var mıdır bilmiyorum. CHP'nin içerisinde yerli ve milli olan kardeşlerimizin de olduğuna inanıyorum ve ben onları da bu saflara davet ediyorum. Gelsinler yerli ve milli olarak yürüyelim diyorum. Türkiye'nin şurada, burada ne işi var diyenler, bu ülkenin gerçeklerinden bihaber olanlardır. Türkiye oralarda olmak zorundadır Bay Kemal. Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindedir Bay Kemal. Gerekli gördüğümüz her yerde varlık göstereceğiz."

KKTC'deki gazetenin başlığı

KKTC'deki bir gazetenin 'Türkiye'den bir işgal harekatı daha' başlığına ilişkin şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... 'Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını' söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım."

Kaynak: TRT Haber