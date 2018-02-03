Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e doğru ilerliyoruz, az kaldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- 14. gün Silahlı Kuvvetlerimiz nerede? Afrin'de. Afrin'de benim halkıma milletime zulmeden benim Bitlis'imde mezarlıkta mahkemeler kuran PKK'ya oralarda mezar etti mi? Onlara dedik ki bu ülkede benim halkımın milletimizin huzurunu kaçırmayın. Milletimizin huzurunu kaçırırsanız sizin başınıza F16 oluruz, tanklarımızla toplarımızla sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik.

"Afrin'e ilerliyoruz az kaldı"

- O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? Sahte mezarlar nerede? Şimdi ben sizden dimdik duruş istiyorum. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz ne diyoruz? Kork Allah'tan korkmayandan onun için dik duracağız. Öleceksek bir kere öleceğiz onlar her gün ölecekler. Şuanda sabah aldığım rakam 823 PKK'lı YPG'li yok edildi. Orada ki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Afrin'e doğru ilerliyoruz az kaldı.

Alman parlamenterlere tepki

- Avrupa parlamentosunda bazı kendini bilmezler paçavraları boynuna takarak PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binası, meclisi içinde ağlıyorlardı. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar bizim kararımızı hiçbir zaman değiştiremeyecek.

Kaynak: TRT Haber