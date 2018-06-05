Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'den sonra diğer terör bataklıklarını da kurutacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Oradan icazet almanın bir anlamı yok"

Edirne'deki teröristi ziyaret etmek suretiyle milletin karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkanlardan olmadık, olmayacağız. Bay Muharrem ziyarete oradan başlıyor, türbe ziyaret ediyor. Vah zavallı vah. Sen Edirne'deki bu teröristi ziyaret edeceğine gel milletten helallik al. Oradan icazet almanın bir anlamı yok, sana bir şey de kazandırmaz.

"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 497"

Bölücü terör örgütüne ne ülkemiz içinde ne de hudutlarımız içerisinde asla nefes aldırmayacağız. Sadece Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 497, Kuzey Irak'ta 446, yurt içinde 443. Peki sayın İnce tüm bu operasyonların başındaki kahraman komutanımıza, İsmail Metin komutanımıza ne diyor “Apoletlerini sökeceğim.” CHP’ye bakın, kimi aday yapmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık. Afrin operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4497. Kuzey Irak'ta 446, yurt içinde 443.https://t.co/D3ynFVFxYg pic.twitter.com/OpkaQvYbo9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Ya senin haddine mi? Ben onun da paşasıyım. Anayasa'ya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım. Ama bu cahil bunu da bilmiyor ki. Bu konuşmamda takdir edilecek yeri alkışlamıştır, senin haddine mi, sen kimsin, haddini bil.

"Afrin’den sonra diğer terör bataklıklarını da kurutacağız"

Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla terörün belini kırdık. Artık Terörün kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. Artık biz kaynağına gidiyoruz, inlerine giriyoruz. Afrin'den sonra diğer terör bataklıklarını da kurutmak için gerekli adımları atmaya başladık. Gerekli adımları attık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'den sonra diğer terör bataklıklarını da kurutmak için gerekli adımları atmaya başladık. 34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini elebaşıları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz.https://t.co/D3ynFVX8PO pic.twitter.com/7rthp6wPyf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"Gerekirse Sincar'a gideceğiz"

34 yıldır bu milletin evlatlarını katletmenin bedelini elebaşıları başta olmak üzere tüm teröristlere ödeteceğiz. Gerekirse Sincar'a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Sincar'a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz.https://t.co/VhA4Po7dcM pic.twitter.com/TMuRHXDxLX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"Anamuhalefete rağmen yaptık"

Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim FETÖ'cüleri paketleyip yargıya teslim etmemizden en az o alçaklar kadar buradaki uzantılarının da ödü kopuyor.https://t.co/D3ynFVX8PO pic.twitter.com/cjt8OiRxOt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

Tüm başarılı terör operasyonlarımızı anamuhalefete rağmen, CHP'ye rağmen, Bay Kemal'e rağmen, Bay Muharrem'e rağmen yaptık. Afrin'i ana muhalefete rağmen aldık. FETÖ'yü devletimizden ana muhalefete rağmen temizledik, hala temizliyoruz. Bazıları çok fazla diyor yok. Daha var. Daha çok temizlenmesi gereken var. Cerablus'u El-Bab'ı anamuhalefete rağmen DEAŞ'tan kurtardık. Terör örgütlerine vurduğumuz darebeleri bunlara rağmen indirdik. Şehirlerimize dayanan mezhep kışkıtrıcısı terör örgütlerini ana muhalefete rağmen temizledik. Avrupa'da ülkemize nefret saçan ülkelerle mücadelemizi de ana muhalefete rağmen sürdürüyoruz.Düşünün ana muhalefet mensupları gidip Avrupa'da bizi şikayet ediyor. Onlar tehditlerini yapacak, biz de doğru bildiğimiz yolda aldığımız kararları uygulamaktan hiçbir zaman çekinmedik çekinmeyeceğiz. İşte bunun için yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz. İşte bunun için durmak yok yola devam diyoruz.

"Biz vatandaşlarımızın karşısına kurusıkı laflarla çıkmadık"

Biz vatandaşlarımızın karşısına hiçbir zaman kurusıkı laflarla çıkmadık. Biz milletimizin önüne karnemizi koyduk, sonra yayapacaklarımızı sıraladık. Projelerimizden hedeflerimizden bahsettik. Bugünde aynısını yapıyoruz.

"Zonguldak'a 18 katrilyon yatırım yaptık"

18 katrilyon Zonguldak'a yatırım yaptık. Eğitimde 1652 yeni derslik inşa ederek 50-60 kişlik sınıflara son verdik. Yükseköğrenimde 6650 kişilik kapasiteli yurtları üniversite gençliğimizin hizmetine sunduk. Gelecek yıl, çaycumaya 1000 kişilik ZOnguldak'a 300 kişilik olmak üzere 1300 kişilik yeni yurtlar daha açıyoruz. Sağlık alanında Zonguldak'a 9'u hastaneden oluşan toplam 17 sağlık tesisi yaptık. 400 yataklı Ereğli Devlet Hastanesi, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve 100 yataklı Devrek Devlet Hastanesi bunlardan sadece bazıları. 400 yataklı Zzonguldak Atatürk Devlet Hastanesiyle birlikte 4 sağlık tesisimizin inşaası sürüyor. TOKİ aracılığıyla Zonguldak'a 4715 konut projesini hayata geçirdik. Zonguldağın 22 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 186 kilometreye çıkardık. Yatırım bedeli 6 katrilyon olan 8 yol projemizin inşaası ise devam ediyor. Bunlardan biri Mithat Paşa Tünellerinin de olduğu Zonguldak-Amasra-Cide yoludur. Bu projeyi inşallah 3 yıl içinde tamamen bitireceğiz. Türkiye'nin 3. büyük limanı olacak Filyos Limanı Projesi ile Batı Karadeniz'de kuzey-güney hattında kombine taşımacılık hizmeti verilecek bir tesise kavuşuyoruz. Proje sadece Zonguldak'ın değil başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak. 676 trilyon olan altyapı inşaatını tamamlıyoruz. Üst yapı inşaasını ise yap-işlet-devret modeliyle yapacağız. Zonguldak içme suyu tüneli ve kanalını inşaa ederek şehir merkezine içme suyu temin ettik. Diğer yerlerdeki içme suyu meselesini kökten çözdük. Zonguldak için taşkın koruma tesislerinin önemini çok iyi biliyoruz. Son 16 yılda inşaa ettiğimiz 59 adet taşkın koruma tesisi ile Zonguldak şehir merkezi 61 yerleşim yerini taşkınlardan koruduk. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri ile topraklarını korumak için yapımı devam eden 21 adet taşkın koruma tesisimiz daha bulunuyor. Zonguldaklı çiftçilerimize 400 trilyon lira tutarında tarımsal destek verdik Bay Kemal haberin var mı, Bay Muharrem haberin var mı?

"Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1500 kişi alacağız"

Son 16 yılda İŞKUR ile 35 bin Zonguldaklı kardeşimiz işe yerleştirildi, haberiniz var mı? İnşallah bu yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 1000 kişi alacağız. Önümüzdeki yıl da buna 500 ilavemiz olacak. Toplamda 1500 vatandaşımızı TTK'ya alacağız.

Kaynak: TRT Haber