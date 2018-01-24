Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 44. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrini teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Hareka'tının başarıyla sürdüğünü söyleyerek, "TSK'ya ait birlikler ile Özgür Suriye ordusu unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyon başarıyla sürüyor. Afrin adım adım kontrol altına alınıyor. https://t.co/zu0XuOdcFQ pic.twitter.com/ePjMz3bOag — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

"Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini önemli görüyoruz"

Erdoğan, "Sınır güvenliğimiz önemlidir ama biz Suriye'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini de önemli görüyoruz. Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu operasyonu başlattık. Bizim sınır güvenliğimizi sağlama ve Suriye'yi yıllardır ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin geri dönebilecekleri emin bir yer haline getirme gayretlerini çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan saldırıyor. Bu operasyonu Afrin'deki kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye kimileri ise bizi Suriye'yi işgalle suçlamaya çalışıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu operasyonu başlattık.https://t.co/zu0XuNVBOi pic.twitter.com/Ce14YsOZAc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

"Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra yaşanabilir hale getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Fırat kalkanı harekatında 3 bini aşkın ve yüzlerce PYD/YPG'liyi etkisiz hale getirdik. O zaman da bize benzer suçlamalarda bulundular. Teröristlerden arındırmakla kalmadık tüm belediye hizmetleriyle ayağa kaldırdığımız Rai, Bab, cerablus arasındaki 2 bin kilometrekarelik alana 100 bine yakın kardeşimiz geri dönüp normal hayatını sürdürmeye başladı. Şu anda Suriye'ye saldıranlar, terör örgütlerine bu destekleri verenler bunları görmüyorlar mı? Afrin'de de aynısı olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız sonra orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimin için? 3 buçuk milyon misafir ettiğimiz Suriyeliler için."

"DEAŞ, PYD/YPG aynı amaca hizmet eden terör örgütleridir"

Erdoğan, "DEAŞ, PYD/YPG tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi. Aynı senaryoda farklı roller üstlenmiş aynı amaca hizmet eden terör örgütleridir. Her iki terör örgütünün de ipini elinde tutanlar işlerine geldiğinde birini işlerine geldiğinde ötekini öne sürüyor. Nitekim Rakka'da kuşatılan DEAŞ'lılar kamyonlarla oradan çıkartılarak çeşitli bölgelere dağıtıldı. Bunların bir kısmının da ülkemize yönelik eylemler için rezervde tutulduğunu da gayet iyi biliyoruz. Afrin'e yaptığımız operasyon bu rezervin bir kısmını da ortadan kaldırmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

"Bunlar Post-modern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kobani'de özellikle Ayn El-Arab'dan kaçarak ülkemize sığınan 100 binlerce kardeşimiz bölge DEAŞ'tan temizlenmiş olmasına rağmen evlerine geri dönmüyor, topraklarımızda yaşamayı sürdürüyor. Ne için biliyor musunuz? Çünkü belki görünüşte DEAŞ gitti ama oraya başka bir terör örgütü çöreklendi. Yüzbinlerce insan canından, malından, namusundan, geleceğinden emin olmadığı için evlerine geri dönmüyor. Eğer birilerinin iddia ettiği gibi güya haklarını savunduğu insanlara karşı bile güven vermeyen bu örgütün gerçek yüzünü görmek için başka neye ihtiyaç vardır. Bunlar katil, bunlar hırsız, bunlar bölgemizin maruz kaldığı post-modern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri." diye belirtti.

Afrin'de tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elinde 10 binlerce çocuğun, yaşlının, kadının kanı olan bu örgütü besleyip Türkiye'yi işgalci diye itham edenlerin bırakın Kürtçülüğünü, bırakın sosyalistliğini, insanlığından şüphe ederim. Biz Afrin'de tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Ateş altındaki sivillerin tahliyesini engelleyen, kadınları çocukları ve yaşlıları kalkan olarak kullanan bu zihniyet, çukur eylemlerinde ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda da karşımıza çıkmıştı. Biz 13-15 yaşındaki çocukları dünyadan haberi olmayan yaşlı kadınları ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan kendisi lokmaya muhtaç garipleri haraca bağlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz. Dünya'da insan hakları adına özgürlükler adına çocukları ve kadınları müdafaa adına çalışan ne kadar sivil toplum kuruluşu ve devlet varsa hepsini de bu mücadelesinde Türkiye'yi desteklemeye davet ediyoruz.

Zeytin Dalı operasyonu... Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Bu aynı zamanda özgürlüklerin de müjdesidir, özgürlüğün bir ifadesidir. Biz de Zeytin Dalı olarak kullanırken dedik ki toparlayalım, kucaklayalım ve bir özgürlük adımını atalım. Gerçekten terörizmle mücadeleyi insan haklarını savunanlarla, bu kavramları istismar ederek kendi projelerini hayata geçirmeye çalışanların ayrımını bu süreçte daha iyi yapacağız. Türkiye sadece kendi sınırlarını korumakla kalmıyor aynı zamanda insanlığın onurunu da kurtarıyor. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerlerini yakıp yıkan, oluk oluk kan akıtan bu oyuna bizden başka dur diyenin çıkmıyor olmasını üzüntüyle karşılıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerlerini yakıp yıkan, oluk oluk kan akıtan bu oyuna, bizden başka dur diyenin çıkmıyor olmasını üzüntüyle karşılıyoruz.https://t.co/zu0XuOdcFQ pic.twitter.com/Jmr0tymejA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

"Derenin taşıyla derenin kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozduk"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin, derenin taşıyla derenin kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. İnşallah Münbiç'ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz.

Bizim derdimiz oranın toprakları değil, orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz, 3,5 milyon Suriyeli benim ülkemde yaşıyor, bu insanların kendi topraklarına dönüşünü sağlamaktır."

"4 gün içerisinde, 268 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeytin Dalı Operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama Özgür Suriye Ordusu ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa 4 gün içerisinde, karşı taraftan da tespit ettiğimiz kadarıyla 268 kişi etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek. Bunların kökünü kazıyacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Zeytin Dalı Harekatı] 4 gün içerisinde 268 terörist etkisiz hale getirildi. Kararlı bir şekilde bu devam edecek, bunların kökünü kazıyacağız. Ya çekip gidecekler, ya çekip gidecekler. Bunun başka çaresi yok.https://t.co/zu0XuOdcFQ pic.twitter.com/GTCNLa6k3G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Ocak 2018

Erdoğan "Dünyada bizden başka, ucunda şehadetin olduğu bir mücadeleye böylesine gönüllü olarak, böylesine aşkla, böylesine sevdayla koşan, koşmak isteyen bir başka millet tanımadım, tanımıyorum." dedi.

Kaynak: AA/TRT Haber