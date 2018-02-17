Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de müjdeye doğru koşuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- İnşallah gerekli olduğunda başta şahsım ve hep birlikte o yola gireriz. Şu anda Mehmedimiz zaten o yolda. Ne dediler? Düğüne gidiyoruz. Bizim için o yollar adeta düğün yoludur. Şu anda da büyük bir mücadele sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 Mehmetçiğimiz ve 60 kadar ÖSO'dan kardeşlerimiz de yaklaşık 91 şehidimiz vardır. Allah'ın izniyle zafer her an daha yakın. Bizde bu yolda şu anda inanarak yürüyoruz, ilerliyoruz. Müjdeye doğru koşuyoruz. İnşallah Allah bu zaferi bizlere lütfedecek. Bu teröristler karşısında inançlı Mehmedimiz, askerimiz, bu imanlı milletimizin duasıyla zaferi kucaklayacak.

- 1 yıl sonra yerel seçimler olacak. Mart 2019. Ardından Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi. Bu seçimlere hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya varmıyız? Gençler size sesleniyorum. Üniversitelerde, liselerde tüm gençlerle buluşmaya var mıyız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de halka hitap ediyor. https://t.co/vOQOi28Db2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Şubat 2018

- Ekonomide attığımız adımlar ortada. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi sıfırladık. Onlar bizden borç istiyor. 5 milyar avro borç istediler. Arkadaşlar sordu verelim mi? Verin dedim. Baktılar ki bu Türkler kararlı. İstemediler. Veren el alan elden üstündür. Merkez Bankası 27,5 dolar rezerve sahipti. Şimdi 120 milyar dolar. 25 havalimanı vardı şimdi 55. İlk yüksek hızlı treni biz yaptık. Cumhuriyet tarihinde bu bize nasip oldu. İlk olarak da Eskişehir'e. Modern Türkiye'ye ne layıksa bunu yapıyoruz. Lafla peynir gemisi yürümüyor.

- Rabiamız çok önemli. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Nüfusumuz ne oldu? 81 milyon. Arka arkaya atamalar geliyor. Gene gelecek inşallah. 75 kişilik sınıflarda okuduk. Şimdi 30 kişilik sınıflar neredeyse yok gibi. Öğretmenlerimizi atayarak devam ediyoruz. Türkiye genelinde ortalama 23. Sınıfların doluluk oranı. Artık sıraların üzerinde kitaplarımız ücretsiz olarak var mı? Biz teksir kağıtlarıyla ders okuduk. Görevimizi yaptık daha iyisini yapacağız.

- Paralel devletmiş. Rezilliğe bak. Senin devletin herhalde Pensilvanya. Gelsene vatana niye gelemiyorsun? Orada besleme. Arkalarında duranlarda belli. Ne demiştik inlerine gireceğiz. Girdik mi girdik. PKK'nın girdik mi girdik. Gireceğiz. Bu milletin huzurunu kaçıramazlar. Bu ümmeti parçalamaya çalıştılar.

Kaynak: TRT Haber