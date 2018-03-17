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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin düştüğü anda kardeşlerimiz evlerine dönecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı ile bin 500 geleneksel Diyarbakır evinin temel atma töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin düştüğü anda kardeşlerimiz evlerine dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Her an Afrin düşebilir. Afrin'in düştüğü anda Afrin'de yaşayan tüm kardeşlerimiz de evlerine dönecekler" ded.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

“Bunlar sahtekar, bunlar cellat”

Benim Kürt kardeşlerimin, Arap kardeşlerimin, Zaza kardeşlerimin, tüm Diyarbakır'da yaşayan kardeşlerimin huzuruna musallat olanlar karşılarında bizi bulacaklardır ve bunun bedelini de ağır ödeyeceklerdir. Zira bunlar benim ne Kürt kardeşimin ne Türk, Arap, Zaza, hiçbir kardeşimin temsilcisi değil. Bunlar sahtekar, bunlar cellat.

Her an Afrin düşebilir. Afrin düştüğü anda Afrin'de yaşayan tüm kardeşlerimiz de evlerine dönecekler.

Kaynak: TRT Haber

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