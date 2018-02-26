Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika temaslarının ilk turunda Cezayir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı olan 500 yıllık tarihi bağların bulunduğu Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında Senato Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan iki gün sürecek Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret edip çelenk bıraktı ve dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia'yı kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Cezayir'den heyetler de yer aldı.

İki ülke arasında ekonomi, kültür, tarım alanında çeşitli anlaşmalara imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temasları çerçevesinde mevkidaşı Abdülaziz Buteflika ile görüşecek.

Temaslar çerçevesinde Türkiye - Cezayir İş Forumu da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de eşlik ediyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin ve işbirliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı'nın Afrika turuna geniş bir iş adamı heyeti de eşlik ediyor.

Afrika kıtasını en çok ziyaret eden lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal,Moritanya ve Mali'ye de resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Cezayir ve Senegal'de iş forumları düzenlenecek, yeni yatırım fırsatları değerlendirilecek.

Afrika kıtasını en çok ziyaret eden lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya ve Mali'ye de resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak: TRT Haber

