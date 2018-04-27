Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık muvafakatnamesini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp AK Parti’mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp @Akparti’mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/JewhAMbDml— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Nisan 2018
Kaynak: TRT Haber