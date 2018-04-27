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Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık muvafakatnamesini imzaladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylık muvafakatnamesini imzalayarak Grup Başkanvekillerine teslim etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık muvafakatnamesini imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp AK Parti’mizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

 

 

Kaynak: TRT Haber

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