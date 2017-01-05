Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye tebrik telgrafı gönderdi.