  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali ve Belediye Başkanı'na tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adananın kurtuluş yıl dönümü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye tebrik telgrafı gönderdi. 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü
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