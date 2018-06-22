Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet Bakanlığı'na değil George'a güveniyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Sarıyer'de düzenlenen mitinginde halka seslendi.

Erdoğan konuşmasında, Türkiye'yi "eğitim", "sağlık", "adalet", "emniyet" sütunları üzerinde yükseltmeyi hedeflediklerini ifade ederek, eğitimde, sağlıkta, adalette ve emniyette adımlarını attıklarını kaydetti.

Öğrencilik döneminde parayla bile kitap alamadıklarını anlatan Erdoğan, eğitimde en önemli reformlarının öğrencilere kitapların ücretsiz dağıtılması olduğunu dile getirdi.

“Biz 16 yılda 580 bin öğretmen aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilen 45 lira bursu 470 liraya çıkardıklarını ifade ederek, "Master öğrencilerine 940 lira burs, doktora öğrencilerine asgari ücret veriyoruz. Bunları yapan biziz. Buralara gelen, eğitime bu desteği veren biziz. 280 bin derslik yaptık. Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. Şimdi ortalama 32. Buraya getirdik biz bunu. Anadolu'da 100'ün üzerinde öğrencinin olduğu sınıflar vardı. Oralardan buralara geldik. Kaliteyi artıralım dedik. Biz 16 yılda 580 bin öğretmen aldık. Şu anda da ihtiyaç oranında, mesela bu yıl 20 bin öğretmenin ataması yapılıyor. Biz bunların adımlarını attık." diye konuştu.

“Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik”

Sarıyer'in sağlık sorunun çözüldüğünü belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dağları deldik mi? Metroyla tünel geçişlerini yaptık mı? Peki ya bizden öncekiler, bu CHP'liler, şunlar, bunlar, niye bunları yapmadılar? Benden önce CHP belediyesi vardı değil mi? Şimdi burada CHP belediyesi yok mu? Nasıl memnun musunuz? Hizmeti veren yine neresi? Büyükşehir. Ben geldiğimde CHP belediyesi vardı. İstanbul çöplük müydü?

Hava kirliliği var mıydı? Susuzluk var mıydı? Şimdi bunların hiçbiri kaldı mı? Demek ki biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Buna devam edeceğiz. Ümraniye çöplüğü patladı, 39 vatandaşımız öldü. CHP belediyesi vardı orada. Ben size belgelerle konuşuyorum, atıp tutmuyorum."

"Ne kadar Amerika'nın yolunu bilir, bilemiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün pahalı olduğunu söylediğini aktarırken, "Bay Muharrem, bayramda birinci köprü, ikinci köprü ücretsiz. Sen oradan geç. Üçüncü köprüye niye geliyorsun? Gelme buraya. Kaldı ki biz bunu, kamu özel ortaklığıyla yaptırdık. 7 sene sonra bu köprü devletin malı olacak. Sen bu işlerden anlamazsın Bay Muharrem. Sen bir dershane açtın, buradaki öğretmenlerin SSK primlerini bile ödemedin. Sen de helal haram nedir bilmezsin." dedi.

“Bunlar bu milletin Adalet Bakanlığı'na güvenmiyorlar”

Halka güvendiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Beyefendiye Amerika'dan telefon geliyormuş. Ne kadar Amerika'nın yolunu bilir, bilemiyorum ama Amerika'dan telefon gelmiş. Sana kimden telefon geldi? Demek ki herhalde orada bunların bir ofisi var, büyük ihtimalle o ofisten bunlara telefon gelmiştir. Neymiş? Bizim gönderdiğimiz 85 koli, bunlar gazete küpürüymüş.

Dediler ki 'Biz adamlarımızı gönderelim, Adalet Bakanlığında bunları incelesin.' Geldiler, incelediler. İncelediler de ne oldu? Bay Kemal dedi ki, 'Bu raporlarla Amerika, Feto'yu Türkiye'ye vermesi lazım.' dedi mi? Ama Cumhurbaşkanı adayı başka konuşuyor Bay Kemal başka konuşuyor, şimdi bunların hangisine inanacağız. Bundan sonra özür dilediler mi? Dilemediler. Bunlar bu milletin Adalet Bakanlığı'na güvenmiyorlar, maalesef George'a güveniyorlar."

“Senin buna ne tecrüben ne ekonomi noktasındaki anlayışın yeter”

Erdoğan, Türkiye'nin eğitimde gayet güzel gittiğini ve mesafe aldığını, sağlıkta herkesin istediği hastaneye gittiğini, ilaçlarını istediği eczaneden aldığını anlattı.

Bir cumhurbaşkanı adayının, şehir hastanelerinin ülkeye getireceği faturanın hesabının yapılmadığının söylediğini aktaran Erdoğan, "Sen bu işlerden anlamazsın. Senin buna ne tecrüben ne ekonomi noktasındaki anlayışın yeter. Önce bunu öğreneceksin." ifadelerini kullandı.

"Kıraathane okuma evi demektir, bunu öğrenin"

Biz istiyoruz ki gençliğimizi okumaya sevk edelim. Kıraathane deyince bunlar iskambil, okey oynanan yer anlıyor. Kıraat okumak, kıraathane okuma evi demektir bunu öğrenin.

"UBER’in patronu ziyaret etmek istedi ama sizi kıramazdım"

UBER’den kurtuldunuz mı? Tek açıklamayla bitti. UBER’in patronu ziyaret etmek istedi ama sizi kıramazdım. Fakat ne olur arabalarınız pırıl pırıl olsun.

"29 Ekim’de Üçüncü Havalimanı’nın açılışını yapacağız"

Beyefendi yüksekhızlı trene karşı. Neymiş göçü artırırmış. Ya hu otobüs olsa göç olmayacak mı? 29 Ekim’de Üçüncü Havalimanı’nın açılışını yapacağız ve şu anda bu haliyle dünyanın ilkleri arasında. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi var. 2023'te 150 milyona çıkacak ve dünyanın bir numarası olacak."

"PKK terör örgütü şu anda HDP'ye destek veriyor"

53 Kürt kardeşimi maalesef öldüren veya öldürmeye neden olan bir kişi bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olmamalı, olamaz.

PKK terör örgütü şu anda HDP'ye destek veriyor. Ben de buradan Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum. HDP'nin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu bilmiyor musunuz, eğer biliyorsanız hala bunlara nasıl oluyor da destek veriyorsunuz, CHP'nin bunlarla nasıl dirsek temasında olduğunu bilmiyor musunuz, Bunlara nasıl destek veriyorsunuz?

Kaynak: TRT Haber