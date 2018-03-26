Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz

Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi.

Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz.

- Sene 2018 olmasına rağmen Türkiye'nin hala AB üyeliği konusunda bir gelişme yaşanmamıştır. Bu konuda değerlendirmelerde bulunduk.

- Şu an itibariyle sadece Suriye'den 3,5 milyon göçmen ülkemizde, buna Irak'ı da dahl ettiğimiz zaman bu rakam 4 milyona ulaşıyor.

- AB'nin Türkiye'ye evrdiği taahhütleri yerine getirerek ilk ödemenin devamında, ikinci taksid olan diğer 3 milyon euronun da ulaştırılması için de görüşmeleri gerçekleştirdik.

- AB, vize serbestisi konusunda çalışma kağıdımız Şubat ayı başında AB Komisyonu'na sunulmuştu. AB tarafına çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini de söyledik. AB, bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB'ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır.

- Her iki tarafın yararına çalışmalarda hızlı davranılmalıdır.

- Teröre karşı operasyonlarımız, sadece kendimizin ve Suriyelilerin güvenliğine değil, Avrupa'nın da güvenliğine katkı sağlamaktır. Biz, artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz. Teröre karşı mücadelemiz, tehditler sona erdiğinde sona erecektir.

- Türkiye, insan haklarına saygılı demokratik bir ülkedir.

- Küresel bir güç olma iddiasındaki Avrupa'nın, Türkiye'yi genişleme politikalarının dışına itmesi vahim bir hata olacaktır.

- Geçmişte yapılan hataların esiri AB'nin adil bir tutum takınmadığı müddetçe Kıbrıs meselesinin çözümünde herhangi bir katkısı malesef olamayacaktır.

- AB'ye hakkaniyet esasına göre hareket etme çağrısında bulunuyoruz. Kıbrıs meselesinde, adanın etrafındaki doğal kaynakların kararında, Kıbrıs Türklerinin de fikirlerinin alınması gerekliliğini bildiriyoruz.

- AB ile aramızdaki güvenin yeniden tesisinin ilk adımını bugün burada hep beraber atmış olduğumuzu umuyorum. Ancak, bu adımı attık demek yeterli değil, somut olarak atmak gerekiyor.

- AB liderlerine sesleniyorum, bölgede istikrar ve refah için birlikte çalışalım, gelin Suriye, Filistin, Kudüs, Rohingya, Afrika gibi devletler için birlikte çalılşalım. Gelin güçlü, müreffeh Avrupa'yı birlikte inşa edelim.