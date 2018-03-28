Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin tavrı hakkaniyetle bağdaşmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sınırı geçtikleri için Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin durumunun da görüşüldüğü Varna'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "siz büyük bir cumhurbaşkanısınız" sözleri ile, askerlerin serbest bırakılması istendi.

"Hakkaniyetle bağdaşmıyor"

Cumhurbaşkanı, gazetecilerle Zirve'de konuşulan iki Yunan asker konusunun detaylarını paylaştı.

"İki asker konusunun üzerinde bu denli duranların, Türkiye'de darbeye karıştıktan sonra Yunanistan'a kaçanların bize iadesi meselesi üzerinde hiç durulmamasının hakkaniyetle bağdaşmadığını anlattım. Biz elbetti iki olay arasında herhangi bir bağ kurmuyoruz ama bizim ülkemize darbe yapanlar hala Yunanistan'da."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına "adaletten büyük değilim" diyerek, yargı kararlarını hatırlattı.

"Biz kendilerinden istediğimiz halde bize evrmediler. Bu konusa hiç seslerini çıkarmayanlar, iki Yunan askerinin hemen bırakılması gerektiğinden bahsediyorlar. Ben de, bu meselenin yargıda olduğunu; yargı kararının beklenmesi gerektiğini söyledim.

"İlişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ni de değerlendirdi.

"'Her şey dört dörtlük, bütün olumsuzluklar geride kaldı' demek, kendimizi yanıltmak olur." diyen Erdoğan yine de liderler düzeyinde bir araya gelinmiş olmanın önemli olduğunu belirtti.

"Diyaloğu sürdürme, ilişkilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var. Arkadaşlarımızın bundan sonra sıkı markaj yapmaları lazım. Ama olay eninde sonunda, ülke oalrak ne kadar güçlü olduğunuzla da alakalı. Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı2nın, Zeytin Dalı'nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence."

Kıbrıs meselesi

Varna'daki bir başka başlık Doğu Akdeniz'deki arama krizi idi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının yok sayılamayacağını hatırlatarak "Avrupa Birliği'nin bu meselede tarafsız davrandığını söyleyemeyiz" dedi.

Vize Serbestisi

Gazetecilerin vize serbestisi ile ilgili sorusu üzerine Erdoğan, ilgili bakanların takvim konusunu takip edeceklerini söyledi.

"Onlar gibi hareket etmemiz söz konusu değil"

İngiltere ile Rusya arasında büyüyen casusluk krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etmesinde Ankara'nın tavrını açıkladı.

"Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye'nin kanaatini gerek NATO'ya gerek AB'ye iletiyor zaten. Bizim tamamen onlar gibi hareket etmemiz söz konusu değil. Bir iddiaya istinaden bazı ülkeler bir adım attı diye, biz de aynı adımı atalım şeklinde bir anlayış içinde olmayız."

Kaynak: TRT Haber