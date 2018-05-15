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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, İsrail'in katliamına zemin hazırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'in İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile bölge ciddi manada sıkıntıya girmiş durumda." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, İsrailin katliamına zemin hazırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir araya geldi. 

Görüşme öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama Amerika Birleşik Devletleri'nin zemin hazırladığını söyledi.

Erdoğan, "Biz tabii Suriye konusunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile bölge şu anda ciddi manada sıkıntıya girmiş durumda. 60 kişiyi aşkın şehit var. 2 bini aşkın yaralı var. Bütün bu katliamı İsrail gerçekleştirirken ne yazıkki Amerika'da böyle bir katliama zemin hazırladı. Tabii bunlar ortak sorunlarımız bunları, bu ikili görüşmede heyetler arası görüşmede
ele almamızın da önemi var." dedi.

Kaynak: TRT Haber

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