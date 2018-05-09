Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD bölgedeki gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International kanalına verdiği röportajın ikinci kısmı yayımlandı.

Erdoğan, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararı için şunları söyledi:

"Altına imza attığınız anlaşmaya saygı duyun. ABD bölgedeki gerçek dostlarını kaybediyor."

"Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerle savaşıyoruz"

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerle savaşıyoruz" değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'nin ABD'den aldığı silahlarla Türkiye sınırını taciz ettiğini vurguladı.

"ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması büyük hata"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin 14 Mayıs'ta büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı için, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması büyük hata" dedi.

Kaynak: TRT Haber