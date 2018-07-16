Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Brüksel’de yapılan NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinildi.

Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı

İki lider Suriye’de yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Erdoğan Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in Helsinki’de yapacakları görüşmenin önemine işaret ederek başarı dileklerini iletti.

Münbiç'teki ortak yol haritası görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinde ayrıca Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Kaynak: TRT Haber