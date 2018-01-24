Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş alışverişinin yanısıra ikili konulara da değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump görüşmesinin detaylarını TRT Haber Muhabiri Zeynep Eryılmaz aktarıyor.https://t.co/m5z6MoOmOy pic.twitter.com/EpAShpoYLN— TRT HABER (@trthaber) 24 Ocak 2018
Terörle mücadelede ikili iş birliğinin önemi üzerinde duruldu
Erdoğan'ın, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede, terörle mücadelede ikili iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine tekrar dikkati çekti.
Görüşmede, Erdoğan ve Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etti.
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Kaynak: TRT Haber