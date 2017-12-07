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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecinde Yunanistan'ın verdiği destek bir kenara konulamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecinde Yunanistan'ın verdiği destek bir kenara konulamaz

Atina'da onuruna verilen yemekte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a AB sürecinde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecinde Yunanistanın verdiği destek bir kenara konulamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da onuruna verilen yemekte konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

- Çok kritik dönemlerden geçtiğimiz bir dönemde dayanışmamızın çok daha büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Geçmişten ibret almanın önemine inanıyorum. İbret alırsak tarih tekerrür etmez, gelecek daha iyi şekilde inşa edilir. Birlik olsun beraberlik olsun dayanışma olsun. AB sürecinde Yunanistan'ın şuana kadar yanımızda olması verdiği destek bir kenara konulamaz teşekkür ediyorum. Terörle mücadeledeki dayanışmamızı çok önemsiyorum. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunanistan, cumhurbaşkanı erdoğan, Çipras
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