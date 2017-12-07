Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecinde Yunanistan'ın verdiği destek bir kenara konulamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da onuruna verilen yemekte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

- Çok kritik dönemlerden geçtiğimiz bir dönemde dayanışmamızın çok daha büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Geçmişten ibret almanın önemine inanıyorum. İbret alırsak tarih tekerrür etmez, gelecek daha iyi şekilde inşa edilir. Birlik olsun beraberlik olsun dayanışma olsun. AB sürecinde Yunanistan'ın şuana kadar yanımızda olması verdiği destek bir kenara konulamaz teşekkür ediyorum. Terörle mücadeledeki dayanışmamızı çok önemsiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği süreci içerisinde Yunanistan'ın bize verdiği destek bir kenara konulamaz. pic.twitter.com/oNOdHJDaDq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Aralık 2017

Kaynak: TRT Haber