Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz

Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi.

Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz." dedi.

Brüksel'den bu yana atılana adımlarla beraber daha çok çalışılması gerektiğini, bir takım tıkanıklıkların da nasıl aşılması gerektiğini konuştuklarını belirten Erdoğan, AB üyeliğine başvurudan bu yana geçen yıllara değinerek, Türkiye'nin hala Avrupa Birliği'ne aday ülke olmanın ötesinde gelebildiği bir nokta olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkan Erdoğan: AB'ye aday ülke olmaktan öte alınmış henüz yol yok.https://t.co/kRVE7bL5ds pic.twitter.com/wPE9EtreBB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mart 2018

"Terörle mücadelede güçlü destek bekliyoruz"

Türkiye'nin, birçok terör örgütünün hedefinde yer aldığına işaret eden Erdoğan, teröre karşı operasyonların, sadece Türkiye ve Suriyelilerin güvenliğine değil, Avrupa'nın da güvenliğine katkı sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye birçok terör örgütünün hedefinde yer alıyor. İçeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürüyoruz. Teröre karşı operasyonlarımız, Avrupa'nın da güvenliğine katkı sağlamaktadır.https://t.co/kRVE7bL5ds pic.twitter.com/UjPlhfrEzy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mart 2018

Erdoğan, artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek beklediklerini belirtti.

Cumhrubaşkanı Erdoğan, teröre karşı aldınan tedbir ve operasyonların gerekli olduğu sürece devam edeceğinin, tehditler bertaraf edildiği zaman sona ereceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı aldığımız tedbir ve operasyonlar gerekli olduğu sürece devam edecek, tehditler bertaraf edildiği zaman sona erecektir.https://t.co/kRVE7bL5ds pic.twitter.com/1bElKzA8ta — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mart 2018

Vize serbestisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik. Bu tür teknik konuları siyasetin meselesi haline getirmemeliyiz." dedi.

Vize serbestisini değerlendiren Erdoğan, bununla ilgili çalışma kağıdının Şubat ayı başında AB Komisyonu'na sunulduğunu, AB tarafına çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini de söylendiğini aktardı.

"AB, bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB'ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır."

Erdoğan, küresel bir güç olma iddiasındaki Avrupa'nın, Türkiye'yi genişleme politikalarının dışına itmesinin vahim bir hata olacağını söyledi.

AB ile Türkiye arasındaki güvenin yeniden tesisi için atılan bugünkü zirvenin önemine değinen Erdoğan, atılan bu adımın yeterli olmadığı, somut adımların atılmasının gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik. Bu tür teknik konuları siyasetin meselesi haline getirmemeliyiz.https://t.co/kRVE7bL5ds pic.twitter.com/MUxvM94oVw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mart 2018

Kıbrıs meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yapılan hataların esiri AB'nin adil bir tutum takınmadığı müddetçe Kıbrıs meselesinin çözümünde herhangi bir katkısının olamayacağını vurguladı.

Erdoğan, AB'ye hakkaniyet esasına göre hareket etme çağrısında bulundu.

"Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak, adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir."

Erdoğan'dan AB ülkelerine çağrı

AB ülkelerine seslenen Erdoğan, "Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA