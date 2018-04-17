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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal'ın her zaman saygıyla yad edileceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özalı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın Türkiye'ye değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra 80'li yıllarda demokrasinin tekrar canlanmasına katkılarıyla da aziz milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, her zaman saygıyla yad edilecektir. Merhum Cumhurbaşkanımız Özal’a, vefatının 25. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: turgut özal, mesaj, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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