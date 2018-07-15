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YÖK üyeliğine ve 6 üniversite rektör ataması

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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YÖK üyeliğine ve 6 üniversite rektör ataması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve altı üniversiteye atamalar yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Akın Levent, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Savaşan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı.

Kaynak: AA

Etiketler: YÖK, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, resmi gazete, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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