Cumhurbaşkanı Erdoğan: 53 kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Sizleri tarihinizden, geleneklerinizde kopararak marijinal örgütlerle aramıza girmeye çalıştılar. Sokaklarda sizi birbirinize kırdırarak tehditle, haraçla aramıza girmeye çalıştılar. İrade, erdem ve casaret ile Türkiye şahlanacak, Diyarbakır şahlanacak. Bizim meşrebimizde ayrımcılık yoktur. Geri kalmış bölgelerimize daha çok imkan sağlıyoruz.

- Diyarbakır uzun yıllar ihmal edilmişti. İzmir, Bursa, Konya'da ne varsa Diyarbakır'da da o olsun dedik. Son 10 yılda terör örgütünün arkasında olduğu gençlere söyleyin 35,5 katrilyon lira yatırım yaptık. Diyarbakır'ı bir kenara koymadık, buraya ayağa kaldıracağız dedik.

- Diyarbakır şuanda Doğu'nun, Güneydoğu'nun bir İstanbul'u haline geliyor. En çok yatırım yaptığımız yerlerden biri. İlköğretim öğrencilerimize 560 trilyon destek verdik. Eski stadı yerine Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. İngiltere'nin High Parkı varsa biz de o stadı Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Biz yaparız HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Buradaki evleri bombalamadılar mı? Yıkmadılar mı?

- Tüneller açmadılar mı evlerin altından? Camileri yaktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Siz korkuyu korkutan insanlarsınız, ölümü öldüren insanlarsınız. Sağlıkta Diyarbakır'da bin 242 yataklı hastane kazandırdık. Diyarbakırlı kardeşlerimize 6,3 katrilyon destek verdik.

- TOKİ Diyarbakır'da konut projelerini hayata geçirdi. 3 yıl önce Sur içinde terör örgütü vatandaşlarımızın evlerini iş yerlerini yıktı. Camilerini, okullarını tahrip etti. Güvenlik güçlerimize saldıran teröristler kaçarken vatandaşlarımızı canlı kalkan yapmaya çalıştı. Sur için inşa ve ihya ettik. Diyarbakır'ın bu sembol bölgesini şehrin tarihine yakışır bir yer haline getirdik.

- Diyarbakır'ın tarihini geçmişini yansıtan camiler binalar restore edildi. Sur'un içme suyu altyapısını sıfırdan yaptık. Adeta yepyeni bir Sur ortaya çıktı. Dicle Vadisi'ne 320 dönümlü park yaptık. Diyarbakır demek tarihi taş evler demek. 350 taş evin inşasına başladık bu rakam bin 500'e çıkacak.

- Turistler buraya, Dicle Vadisi'ne akın edecek. Terörün kol gezdiği buralarda bundan sonra turistler gezecek. Örgütün adamlarına peşkeş çekip sizin ziyaret mekanınızı betona boğdular. O parayıda örgüte gönderip size kurşun olarak geri çevirdiler. Biz bunların hepsini yıktı. Bu saygısızlığı ortadan kaldırdık.

- Hızlı trenin konforunu ve rahatını Diyarbakır'a getiriyoruz. Diyarbakır Elazığ, Şanlıurfa hatlarının kesin proje ihalesine bu yıl çıkıyoruz. 5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Yolcu trafiği 2017 yılında 2 milyon 55 bini geçti. GAP'ın en önemli illerinden Diyarbakır'ı sulama projelerimizle ihya ettik. Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak 7 barajın çalışmaları devam ediyor.

- Silvan Barajı Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulamayı yapan barajdır. Ülke ekonomisine yıllık 1,2 katrilyon lira katkı sağlayacak bu baraj enerji de üretecek. Bay Kemal diyorki çifçiler fakirlikten ne hale geldi diyor. İnce ince bay Muharrem'e de sesleniyorum. Bugüne kadar tarımsal desteğimiz 4 katrilyon lira oldu. Bunlar konuşuyor. Hayvancılığa hibe veriyoruz.

- Gençlerimizin yıllardır geleceklerini karartanlara bu seçimde cevap vereceğine inanıyorum. Biz istiyoruzki Diyarbakır Diyar-ı huzur olsun. Tüm bölgemiz 40 yıldır hiç olmadığı kadar huzur dolu. Hükümetimiz başta İçişleri bakanımız Soylu olmak üzere silahlı kuvvetlerimiz halkın huzuru için ellerinden geleni yaptılar. Bugün devlet hiç olmadığı kadar halkının yanında. Hiçbir Kürt kardeşimiz sadece Kürt olduğu için mağdur edilmiyor.

- Herkesin sahip olduğu haklar neyse onların da odur. Her kim hangi Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında beni bulur. Artık hiç kimse Kürt kardeşlerimin çocuklarını dağa götüremiyor. Hiç kimse gelip esnafımızın kepengini kapattıramıyor. Hiç kimse Kürt kardeşimin ensesine binemiyor. Tehditle bir şey yaptıramıyor. Bütün bunları sizin için yaptık.

- Var mı engel? Dininizin inancınızın geleneklerini serbestçe yerine getirebiliyorsunuz. Kimliğimizin inancımızın önünde hiçbir yasak yok. Yasak olan tek şey sizin özgürlüklerinize yönelik terörist saldırılar. Biz buna izin vermemekte kararlıyız. Kürt kardeşlerimizin tamamı Türkiye Cumhuriyeti devleti altındadır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak beni bağlayan kurallar diğerlerini de bağlar. Milletin hak ve özgürlüklerini hiçe saymaya kalkarsanız bu devlet buna izin vermez.

- 53 kardeşimiz öldürüldü, şehit oldu. Ölenler benim Kürt kardeşlerimdi. Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Şimdi Cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Şimdi hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne'de ziyaret ediyor. Ziyaret etsen ne yazar? Oradan sana ne gelecek? Sen benim halkımı ziyaret et. Gel bakalım Diyarbakır'a. 53 Kürt kardeşimin kanı bu Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er yada geç ödeyecek.

- Yoksa tarih o 53 kardeşim bizleri affetmez. Dik duracağız. Sandıkta benim Kürt kardeşlerimin ölümüne zemin hazırlayan Demirtaş'a hesabını soracak. Muhatabım değil. Benim Kürt kardeşlerimi bunlar sömürdüler. Saz çalmakla hizmet olmuyor. Sadece Türkiye Cumhuriyeti değil bu hoyratlığa hiçbir devlet izin vermez. Biz bugüne kadar yaptığımız hiçbir reformdan pişman değiliz.

- Sınırlarımız ötesinde oynanan oyunların hiçbiri Diyarbakır'ın hayrına değildir. Dün PKK'yı kullananlar bugün FETÖ'yü baştacı yapıyorlar. Onların derdi Kürt'ün Türk'ün kendisi değil hepimizin temsil ettiği değerlerdir. Türkiye hepimizin ülkesi, devleti. Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Biz terör örgütleri kullanılarak insanların birbirine kırdırılmasına karşı çıkıyoruz.

- Size zulmeden o vesayet düzeni bizi yeri geldi hapise attı, partimizi kapatmaya çalıştı. Biz Kürt yoktur demiyoruz, Türkiye'nin artık bu noktadan geri dönüşü mümkün değildir. Biz Kürt sorunu yoktur diyoruz. Herkes gibi sizlerin de özgürlüklerini biz güvence altına aldık. Türkçe ne kadar değerliyse ana diliniz Kürtçe de o kadar değerlidir. Diğer özgülükler de ananınızın ak sütü gibi size helal olsun. Öyle 'Ben şuyum, ben buyum' diyerek, milletin hak ve özgürlüklerini hiçe saymaya kalkarsanız, bu devlet buna izin vermez.

- Madem ki aynı Allah'ın kuluyuz birimizin parmağı kesildiğinde hepimizin canı yanar. Uzun süredir bombalar patlamıyor, yollar kesilmiyor, canlar yanmıyor. Sahura kadar her yer bayram yeri gibi. İftarda Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'daki kardeşlerimle iftar yapacağız. Bunu nasıl sağladık? Güvenlik güçlerimizin can siparane çabaları sayesinde, sizin çabanız sayesinde sağladık. Terör örgütlerinin listelerindeki milletvekilleri sizin hangi yaranıza merhem oldu.

- Hangi zaman kapınızı çalıp hatrınızı sordular. Kandırmaya çalışmak dışında ne yaptılar? Bu şehirleri yıllarca bunların belediye başkanları yönetti. Çöpleriniz mi toplandı? Suyunuz mu düzgün aktı? Hiçbiri olmadı. Kayyumlar görevler yapmaya başladıktan sonra hizmet görmeye başladınız. Siz isterseniz bu alçak oyunu bozarsınız. Sizlerden hizmet getirecek derdine çare olacak, hak ve özgürlüklerinize sahip çıkacak kimselere oy vermenizi istiyoruz. Bu oylarla güçlenelim istiyoruz.

Kaynak: TRT Haber