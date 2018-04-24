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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Mayıs'ta meydanda kim olacak göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimle ilgili, "Biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Mayısta meydanda kim olacak göreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere konuştu. 

Erdoğan, "Adaylık konusunda Abdullah Gül'ün ismi çok zikrediliyor" sorusunu şöyle yanıtladı.

"Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayısta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın."

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, 24 Haziran
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