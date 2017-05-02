Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 ay sonra AK Parti'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti'ye gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve partiye üye oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden makam aracıyla AK Parti'ye hareket eden Erdoğan'a, çok sayıda araç konvoyla eşlik etti.

Erdoğan, AK Parti'ye Söğütözü Caddesi üzerindeki genel başkan girişinden girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı ve AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'ye üyelik töreninin gerçekleştirileceği salona geçti.

Üyelik beyannamesini imzaladı

Erdoğan, parti genel merkezinde üyelik beyannamesini imzalayarak AK Parti'ye üye oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkan seçilmesinin ardından sadece parti üyesi olarak değil parti genel başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek.

"Yuvama, sevdama yeniden dönüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı konuşmada, "27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle Anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum." dedi.

Erdoğan, "Terör örgütleriyle mücadelenin kararlı ve süratli bir şekilde yürütülmemesi halinde başımıza neler gelebileceğini 15 Temmuz'da hep birlikte gördük. Şimdi bazıları diyor ki 'İşte burada haklı, haksız, şu, bu...' Öyle veya böyle ama bir gerçeği bilelim ki takiyenin bu kadar başarılı yapıldığı bir başka örgüt Türkiye'de yoktur. Onlar kendilerini gayet iyi gizliyorlar ve biz artık kalkıp da 'Şu ne dedi, bu ne dedi?' buna bakamayız. Ülkede bir yargı vardır, hukuk sistemi vardır ve yargı çalışmaktadır. Gereği neyse, bu yapılacaktır. Zaman zaman arkadaşlarıma söylüyorum; 'Önünüze gelip gözyaşı dökenler de olabilir.' Ben şuna inanıyorum, acırsak acınacak hale gelebiliriz." şeklinde konuştu.