  • 28 NISAN 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs'ta Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak 3 Mayıs'ta Rusya'ya gidecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayısta Rusyaya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak 3 Mayıs'ta Rusya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak 3 Mayıs'ta Rusya'nın Soçi kentine gidecek.

Ziyaret çerçevesinde Erdoğan ile Putin'in gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, 3 Mayıs, rusya
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