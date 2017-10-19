Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 belediye başkanı daha istifasını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada,

"Şu an itibariyle 3 belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi 3 belediye başkanımız daha var onlar da en kısa sürede istifalarını verecekler. Şu anda da hazırlığı içindeler. Aksi takdirde gereği neyse yapılacaktır. Bu bizim arkadaşlarımızla ilgili bir olumsuzluk değil tamamiyle teşkilatımızın birlikte vermiş olduğu bir süreçtir ona göre de gerekli adımların atılmasını söyledik. Biz sıradan bir parti değiliz, bu bir sistemdir arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını bilirler ne yapılması gerektiğini bilirler yaparlar" dedi.

Erdoğan, bölgesel terörizmin küresel anlamda da sıkıntılar lyarattığını belirtti ve şunları kaydetti;

"Bizim nazarımızda Boko Haram'la FETÖ ya da DEAŞ arasında hiçbir fark olmadığını ifade etmek istiyorum. Adı, iddiası, amacı ne olursa olsun, bu örgütlerin tamamı masumların kanlarıyla beslenen katil sürüleridir."