Cumhurbaşkanı Erdoğan: 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci kurucu meclistir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez'de partisinin milletvekillerine verilen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. dönemini oluşturan sizler tarihi görevi başarıyla yerine getirmiş milletvekillerisiniz. İçinizde daha önceki dönemlerde de görev yapan arkadaşlarım da var. Fakat 26. dönemin bir başka olduğunu onlar da kabul edeceklerdir. Herşeyden önce bu dönemin başlangıcı çok farklı oldu. Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu meclistir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim gözümde 26. Dönem TBMM, birinci Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir.https://t.co/EiERoQDsQu pic.twitter.com/S0fVOetERs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Mayıs 2018

7 Haziran seçimlerinin ardından oluşan 25. dönem meclisi kendi içinden bir hükümet çıkaramadı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı olarak Anayasadan aldığımız yetkiyi kullanarak tarihimizde ilk defa seçimlerin yenilenmesini sağladık. 1 Kasım seçimlerinin ardından sizler istikrarın ve güvenin sembolleri olarak göreve başladınız. Türkiye çukur eylemleriyle envayi çeşit terör örgütünün saldırılarıyla mücadele ederken tüm gücünüzle ve vakarınızla ülkemizin devletimizin yanında yer aldınız. Yaklaşık 7 ay sonra AK Parti genel başkanının dolayısıyla başbakanın değiştirdiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Bu demokratik nöbet değişikliğini herkese örnek olacak bir dirayetle sizler gerçekleştirdiniz.

"Milli iradeyi temsil için Meclis'e koşarak darbecileri şaşırttınız"

FETÖ ihanet çetesinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milli iradenin temsilcisi olan sizlerde hedef alındınız. İhanet girişiminin anlaşılmasıyla halkın namuslarınıza tevdi ettiği milli iradeyi temsil için Meclis'e koşarak darbecileri şaşıttınız. Öyle şaşırdılar ki üzerinize bomba yağdıracak kadar muvazeneyi kaybettiler. Buna rağmen sokakları darbecilere dar eden milletimizin vekaletine halel getirmeyerek sonuna kadar direndiniz ve başardınız.

"Terör örgütlerine tarihlerinin en büyük dabelerini vurduk"

Darbe girişimini milletimizle birlikte bastırdıktan sonra ülkemizi terör örgütlerinin tehditlerinden koruyacak tedbirleri hep birlikte aldık ve uyguladık. Herkesin Türkiye'nin bu darbenin altından nasıl kalkacağını düşündüğü bir dönemde Fırat Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızı taciz eden DEAŞ'a Suriye'deki en büyük darbeyi birlikte vurduk. Yaklaşık 3 bin DEAŞ militanını yok ettiğimiz bu operasyonun ardından 2 bin kilometrekarelik alanı güvenli hale getirerek. 160 bin Suriyeli kardeşimizin evlerine dönmelerini sağladık. Yurt içinde de terör örgütlerine tarihlerinin en büyük darbelerini yine bu dönemde vurduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece Afrin'de bugün itibariyle 4464 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/EiERoQDsQu pic.twitter.com/ncmXnDKxPW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Mayıs 2018

"Türkiye'yi yeni bir yönetim sistemine kavuşturacak adımları da birlikte attık"

Sadece Afrin'de bugün itibarıyla 4464 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında Kuzey Irak'ta 403 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde 350 terörist etkisiz hale getirildi. Şu söylediklerim bu operasyonlar başladığı günden bu güne yani 5 ay içerisinde yaklaşık yapılan operasyonlar. Sadece darbecilerin ve teröristlerin başını ezmekle kalmadık. Türkiye'yi yeni bir yönetim sistemine kavuşturacak adımları da birlikte attık. Bunun için gereken anayasa değişikliğini tüm provokatif çabalara rağmen kararlılıkla genel kuruldan geçirip milletimizin onayına sundunuz. Bu süreçte mecliste ortaya koyduğunuz birlik, beraberlik, dayanışma gerçekten takdire şayandı. 16 Nisan halk oylaması için yurdumuzun her köşesinde canla başla birlikte çalıştık. Hamdolsun milletimizin desteğini alarak bu tarihi değişimi hayata geçirdik. Biz de anayasa değişikliği imkanını kullanarak hemen partimize üye olduk. Ardından yapılan olağanüstü genel kurulumuzda da genel başkanlık görevini yeniden üstlendik. Böylece gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı kalmamış olsa da, partimizin çatısı altındaki birlikteliğimizi yaklaşık 3 yıl süren hasretin ardından yeniden sağladık.

"ÖSO ile sürdürdüğümüz operasyonu dünyaya ders olacak şekilde örnek olacak şekilde bitirdik"

Olağan kongre hazırlıklarımız kapsamında il kongrelerimize mümkün olduğu kadar bizzat katılmaya çalıştım. En son İstanbul ile birlikte 51 il kongremize iştirak ettim. Diğerlerine de sayın başbakanımız katıldı. Ocak ayında ülkemiz için çok hayati bir adım daha attık. Suriye sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenlere ders vermek için Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'mızı başlattık. Güya ülkemize karşı büyük bir direniş hazırlığının yapıldığı bu bölgeyi bir kaç ay içinde hallaç pamuğu gibi attık. Burada Özgür Suriye Ordusu ile birlikte sürdürdüğümüz bu harekatı bu mücadeleyi gerçekten dünyaya ders olacak şekilde örnek olacak şekilde bitirdik. Sadece başlıklarıyla anlatmanın dahi insanı heyecanlandırdığı tüm bu başarıları sizler meclisteki gayretlerinizle adeta ilmik ilmik ördünüz. Yeri geldi sabahlara kadar çalıştınız. Yeri geldi kimi muhalefet milletvekillerinin edep sınırlarını aşan tacizlerine karşı sabrettiniz. Kimileriniz ülke genelinde kimileriniz kendi şehirlerinde milletimize doğruları anlatarak aynı zamanda kamuoyu oluşturma görevini de üstlendiniz.

Erken seçim

Bu arada mecliste her biri reform mahiyetinde pek çok kanun tasarısı ve teklifi komisyonlarda tartışılarak genel kurulda görüşülerek hayata geçirildi. Biliyorsunuz 16 Nisan'daki anayasa değişikliğine göre mahalli seçimler 2019 martında, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi 2019'un kasımında yapılacaktı. Biz bu takvime göre çalışmamızı yürütüyorduk. Eylül ayı gibi büyük kongremizi yapmayı ardından mahalli seçimlerde sıkı bir çalışmayla iyi bir netice elde ederek kasım ayına hazırlanmayı planlıyorduk. 15 Temmuz'da, 16 Nisan'da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında birlikte hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi ile işbirliğimizi önümüzdeki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdürebilmek için gereken hukuki altyapıyı da bu arada hazırlamıştık. Tabi bu süreçte ana muhalefet partisi sık sık bize meydan okuyor. Erken seçim çağrısı yapıyordu. Ana muhalefetin başındaki zatın kalitesizliğini riyakarlığını iyi bildiğimiz için bu çağrılara çok da itibar etmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Erken seçim çağrısı] Sayın Bahçeli'nin konuşmasını duyduğumuz andan itibaren yaptığımız istişareler sonunda bu konuyu ülkemizin gündeminden çıkarmaya karar verdik.https://t.co/EiERoQDsQu pic.twitter.com/SCdBQ2vt97 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Mayıs 2018

Ancak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı çok farklı gerekçelerle böyle bir çağrıda bulununca artık bu duruma daha fazla kayıtsız kalamayacağımızı gördük. Erken seçim fısıltısı değerli kardeşlerim adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bir daha eski duruma döndürülemez. Bizim bu konularda nasıl dikkatli olduğumuzu nasıl hassasiyet gösterdiğimizi sizler de çok iyi biliyorsunuz. Erken seçim çağrısı Cumhur İttifakı'nda birlik olduğumuz partiden geldiği için artık bu konuda bir karar verme mecburiyeti ile karşı karşıya kaldık. Aramızda arkadaşlarımızla istişarelerimizi yaptık. Sayın Bahçeli'nin konuşmasını duyduğumuz andan itibaren yaptığımız uzun ve kapsamlı istişareler sonunda bu konuyu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkartmaya karar verdik. Hemen ertesi günü sayın Bahçeli ile yapacağımız bir görüşme vardı. Bu görüşmenin ardından 24 Haziran tarihini erken seçim günü olarak milletimize Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıkladık.

Kaynak: TRT Haber