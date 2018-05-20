Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'da ülkemizin gelecek bir asrının tercihini yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Gerçek dostluk, gerçek kardeşlik, gerçek yoldaşlık bugünlerde belli olur. Bosna Hersek halkı attığı bu adımla kardeşliğimizin hala sürdüğünü ve gelecekte de devam edeceğini ortaya koymuştur.

"Bosna Hersek özde demokrat olduğunu göstermiştir"

Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak sözde değil özde demokrat olduğunu göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde, Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak sözde değil özde demokrat olduğunu göstermiştir.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/dAWbwpGRQo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

"Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi"

Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi. 1000 yıl önce orta asya'dan gelip Anadolu'yu kendine yurt edinen atalarımız bununla kalmamışlardır. Bir ayağıyla orada, bir ayağıyla Avrupa'da olmuştur.

"Yurt dışı temsilciliklerimizde de sandıklar kurduk"

Demokrasinin en temel unsuru olan seçme hakkınızı kullanabilmeniz için gümrüklerin yanı sıra yurt dışı temsilciliklerimizde de sandıklar kurduk. Her seçimde elde ettiğimiz tecrübeler ışığında, bu sistemleri geliştiriyor, uyguluyoruz.

Avrupa'da yaşayan Türklere müjdeler

Yurt dışındaki çocuklarımızın anadilimiz Türkçe'yi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okulları ile çocuklarımızın anadilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu okulları ile yurt dışındaki çocuklarımızın ana dilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/N5R0DAcFpN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmeleri konusunda seçimin hemen ardından adım atmaya başlıyoruz.

TRT Türk yeniden yapılandırılarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hizmet sunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT Türk yeniden yapılandırılarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hizmet sunacak.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/A2jeLQvBiM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Döviz ile askerliği 6 bin avro'dan bin avro'ya düşürmekle kalmadık. Yaş ile ilgili olan problemleri de çözüyoruz.

Yurtdışı vatandaşlar koordinasyon kurulu tesis ediyoruz. Yeni dönemde TBMM bünyesinde yurtdışı Türkler adıyla bir daimi komisyon kurulmasını talep edeceğiz.

"İnşallah bu oyunu hep birlikte bozacağız"

Avrupa devletlerindeki parlamentolarda ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenlilerin gösteriyor olması, bize karşı kurulan tuzağın nerelere kadar vardığını gösteriyor. İnşallah bu oyunu da hep birlikte bozacağız.

Bugün kimi Avrupa ülkeleri, şahsımıza ve ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyine varan tavırlar sergileyebiliyorsa bunun sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır.

Dünyanın neresinde bir vatandaşımızın başı dara düşse bütün imkanlarımızla orada olmak boynumuzun borcudur.

"O Nene Hatun bayrağını o alçağa kaptırmadı"

İngiltere'de Karadenizli bir bacım elinde Türk bayrağı, PKK'lı teröristler bayrağı almaya yeltendiler ama o Nene Hatun bayrağını o alçağa kaptırmadı. Bu alçakların hanım kardeşlerimize bile gücü yetmez, bırakın erkeklerle uğraşmayı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere'de Karadenizli bir bacım elinde Türk bayrağı, PKK'lı teröristler bayrağı almaya yeltendiler ama o Nene Hatun bayrağını o alçağa kaptırmadı. Bu alçakların hanım kardeşlerimize bile gücü yetmez, bırakın erkeklerle uğraşmayı.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/rE7DV0xv9l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

"Sizlerden ricam yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır"

Türkiye'den gelmiş olan herkesin kökenine, mezhebine, siyasi düşüncesine bakmaksızın bir araya gelmesinin zamanı gelmiştir. Avrupa devletlerindeki parlamentolarda ülkemize en büyük husumeti Türk kökenlerin gösteriyor olması bize karşı kurulan tuzağın nerelere varmış olduğunu gösteriyor.

Sizlerden benim ricam yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif şekilde rol almanızdır. O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil sizler yer almalısınız. Türk toplumu bu güce sahiptir. Yeter ki aramızdaki küçük farklılıkları, büyük hedeflere yürümenin önüne bir engel olarak koymayalım.

24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'da sadece Cumhurbaşkanı, milletvekili seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/aY1Tushhql — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

"Son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok"

Türkiye, bu dönemdeki mücadelesiyle ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Önce darbecileri, teröristleri, onların gizli açık destekçilerini durdurduk. Ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terör koridorunu delik deşik ettik. Ülkemize silah doğrultan son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok, bu böyle biline.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize silah doğrultan son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok bu böyle biline.https://t.co/4FwXs1warJ pic.twitter.com/xYwcNoS79i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber/AA