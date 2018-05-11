Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran seçimi en çok gençlerin seçimi olacaktır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Gençler, dışarıda büyük bir katılım vardı. Selamladık şimdi sizlerle beraberiz. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Partimizin gençlik teşkilatının 5. Olağan Kongresi'nde sizlerin bu muhabbetine ancak muhabbetle cevap verilir. Buradan milletimizin huzuru, devletimizin bekası için canlarını hiçe sayan Mehmetçik'lerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı selamlıyorum. Buradan mazlum coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın her yerinde kalbi bizimle çarpan genç kardeşlerimizi selamlıyorum. Şair Nazım Hikmet ne güzel söylemiş; Gelmiş dünyanın bir ucundan, ayrı dilleri konuşuruz, anlaşırız yeşil dallarız dünya ağacından gençlik denen bir millet var ondanız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduk. Gençlerimize inandığımız için dünya 5'ten büyüktür diyerek, küresel adaletsizliklere, haksızlıklara, duyarsızlıklara baş kaldırdık.https://t.co/COv9T57EFq pic.twitter.com/DnRzINjYJH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

Buradan, gençlik denen o güzel milletin tüm fertlerini selamlıyorum. Rabbim, ömür boyu bizi birbirimizden ayırmasın inşallah. Zaten biz yola çıkarken ne dedik? Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece dedik. Gideceğiz gündüz gece evvelallah. Biz gençlerimizin enerjisi ile dinanizmi ile heyecanı ile desteği ile bugünlere geldik. Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduk. Hak ve özgürlüklerde sınıf atlattık. Gençlerimizden aldığımız güçle enerji ile insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Gençlerimize inandığımız için 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek küresel adaletsizliklere, haksızlıklara, duyarsızlıklara baş kaldırdık. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik, hayata geçirmenin mücadelesini verdik.

"Gençlerimize güvendiğimiz için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik"

Gençlerimize güvendiğimiz için 2053 ve 2071 vizyonlarımızı kendilerine emanet ettik. Başbakan olduktan sonra ilk işimiz değerli gençler anayasa değişikliği ile gençlerin seçilme yaşını önce 30'dan 25'e düşürmek oldu. Sonra bununla da kalmadık. 16 Nisan halk oylamasında gençlerin seçilme yaşını seçme yaşı ile eşitleyip 18'e indirdik. Zor olan seçilmek değil seçmektir dedik. Gençler, size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti ve yarınların modern Türkiyesi'ni gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti. Seçme hakkına sahip olan bir gencin seçilme yeterliliğinin de bulunduğuna inandık ve adım attık. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen, bizim kadar itimat eden bir başka parti yoktur.

"24 Haziran seçimleri en çok gençlerin seçimi olacaktır"

AK Parti gençlik kollarının şu anda 1,5 milyon olan üye sayısı diğer partilerin toplam üye sayısının üzerindedir. AK Parti gençlerin partisidir. Bunun için diyorum ki AK Parti gençlerin partisidir, AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, gençlerimizin vizyonlarını, bizim yaşadığımız sıkıntılara maruz kalmadan hayata geçirmeleri için getirdik. İşte bunun için 24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır.

Gençler, 24 Haziran'da iradenize, geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? Gençler, 24 Haziran'da büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun kapılarını ardına kadar açmaya hazır mısınız? Gençler, 24 Haziran'da size güvenmeyenlere, sizi küçümseyenlere, sizinle yol yürümekten imtina edenlere derslerini vermeye hazır mısınız?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Erdoğan, "Ne güzel söylemiş şair, 'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz.

"Gençler şahlanışımız ve yükselişimizsiniz, Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız"

Sevgili gençler, geçtiğimiz hafta 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu milletimizle paylaştık. Milletimize açıkladık. Manifestomuzda gençlerimize de özel bir hitabımız vardı. Şimdi tekrar paylaşmak istiyorum;

Gençler, şahlanışımız ve yükselişimizsiniz, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız. Size emretmeyeceğiz, size dikte etmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmak için çalışmaycağız, sadece sizinle birlikte çalışacağız, sizinle birlikte yol yürüyeceğiz. Doğruyu sizinle beraber tartışıp hayata geçireceğiz, yanlışları sizinle birlikte tespit edip düzelteceğiz. Ülkemiz sizinle küresel güç olacak, istihdamımız sizinle büyüyecek, adalet sizinle yükselecek, eğitim öğretim sistemimizi sizin beklentinizi karşılayacak şekilde şekillendireceğiz. Size daha iyi imkanlar sunmayı ülkemiz geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Biririmlerinizi iş hayatına aktarmanız için gereken adımları birlikte atacağız. Bunun yanında tarihinizi, kültürünüzü de en iyi şekilde öğreneceksiniz. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Bütün dünyayı bilmeniz, anlamanız bir okadar da kendi milli duruşunuzla hareket etmeniz için size destek olacağız. Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni birlikte hayata geçirelim.

"Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul'u fetheden 'Fatih'lersiniz"

İnternetin, sosyal medyanın, bilgisayarın hayatınızda kapladığı büyüklüğü görüyorum, takip ediyorum. Bütün bu imkanları, ailenizle, arkadaşlarınızla, eğitiminizle, zihni ve bedensel gelişimizle harmanlamayı başardığınız da herkesin önüne geçeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatihlersiniz. Gençler 24 yaşında Osman Gazi olmaya var mısınız? 18 yaşında II. Murat olmaya var mısınız? 21 yaşında Fatih olmaya var mısınız? 25 yaşında Kanuni olmaya var mısınız? Böyle bir misyona talip olmak kolay değil.

15 Temmuz'da biz yürüdük, milletimiz yürüdü, sizler yürüdünüz, yarın da yürüyeceksiniz millet yürüyecek arkanızdan. Yeter ki kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi nereye gittiğinizi asla unutmayın.

Cumhur ittifakının parlamentodaki zaferi bizim için çok ama çok önemli. Onun için çok gayret edeceğiz.

Beraber yürüdük, beraber yürüyeceğiz. 16 yıldır iktidarda olan AK Parti, AK Parti iktidara geldiği yılda dünyaya gelen bir çocuğun şu anda üniversite çağında olduğu anlamına geliyor. Sizler AK Parti döneminin neslisiniz. AK Parti'nin inşa ettiği Türkiye'de yaşadınız. AK Parti vizyonu ile büyüdünüz. Bir de eski Türkiye var babalarımızın, bizim yaşadığımız bir Türkiye var. Bu iki Türkiye'nin demokrasiden, ekonomiye her alanda arasında dağlar kadar fark var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki 26 havalimanına, 29 yeni havalimanı daha ilave ettik. Havayolunu halkın yolu haline getirdik.https://t.co/COv9T57EFq pic.twitter.com/9NLFXk1dqW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

İktidara gelirken, sağlık, eğitim, adalet, tarım, emniyet, ulaştırma, enerji ve bütün bunlarla beraber dış politikada bir farklılığın olacağını sözünü vermiştik. Eğitimde cumhuriyet tarihinin tamamında 343 bin derslik yapılmıştı. Biz ise bakınız 16 senede 284 bin derslik ilave ettik. Öğretmen sayımız biz geldiğimizde 526 bindi. Biz buna 584 bin öğretmen daha ilave ettik. Üniversite sayımız 76 idi. Son düzenleme ile üniversite 131 üniversite daha ülkemize kazandırdık. Üniversitelerimizde 34 bin öğretim üyesi vardı biz buna 43 bin öğretim üyesi daha ilave ettik. Sporda 278 bin lisanslı gencimiz vardı. Biz buna 8 milyon 368 bin gencimizi daha lisanslı sporcu yaptık. 69 milyon geniş bant internet abonesi var. TOKİ vasıtası ile sadece 43 bin konut yapılmıştı. Biz bunun üzerine 817 bin konut daha ilave ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastane sayımızı 2 katından fazla arttırdık. Şimdi "Şehir Hastaneleri"yle standartları iyice yükseltiyoruz. https://t.co/COv9T57EFq pic.twitter.com/ztvydyzOCp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

Sağlıkta gençekleştirdiğimiz devrime kelimeler yetmez. Hastane sayımızı iki katından fazla artırdık. Şehir hastaneleri ile standartları yükseltiyoruz. En son Kayseri Şehir hastanesinin açılışını yaptık ve 5 oldu. Hastanelerimizdeki cihaz sayısını 10 katına 15 katına çıkardık. Sağlık çalışanlarının sayısı 378 bin iken biz buna 540 bin daha ilave ettik. Bu ülkede içi dışı mağmur ambulans bile yoktu. Biz çoğu işe yaramayan ambulans yerine, 5 bin ambulans ilave ettik. Türkiye'nin 79 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Karayollarımızda 83 tünel vardı, 258 tünel daha yaparak yolları kısalttık ve güvenli hale getirdik. Ülkemizdeki 26 havalimanına 29 havalimanı daha ilave ettik. Bugün sizin için çok sıradan bir hadise olan uçak yolculuğu bizim çocukluğumuzda ancak hayalini kurduğumuz bir lükstü. Biz sırt üstü yatardık havada geçen uçağı seyrederdik.

Ziya paşa ne güzel söylemiş; İnsan ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz bunların hepsini tıpkı iğne ile kuyu kazar gibi teker teker planlayarak, kaynağını bularak, emek vererek gerçekleştirdik.

"Ümraniye çöplüğünü spor tesisi yaptık"

Gençler, unutmayın İstanbul Ümraniye, benim belediye başkanlığımdan önce meşhur Ümraniye çöplüğü faciası vardır. Kim vardı? Cumhuriyet Halk Partisi, o faciada 39 vatandaşımız malesef öldü. Şimdi biz orayı ne yaptık? Spor tesisleri yaptık. Nereden nereye. CHP pisliktir, CHP çöplüktür, CHP hava kirliliğidir. CHP susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu. Benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu o zaman. İstanbul'a su getirdik. Bizden sonra İstanbul'un su problemi olmadı. 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı. Sizlerden ricam, kendinizle birlikte, milletimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayaller kurun.

Hiç kimsenin sizin hayallerinizi karartmasına, vizyonunuzu köreltmesine izin vermeyin. Ne kadar bilinçli hareket ederseniz kendinizi o derece sağlam bir temelin üzerinde bulursunuz. Ben sizden gençliğinizden vazgeçmenizi değil, tam tersine gençlik ateşinizi kendiniz, aileniz, milletimiz için sürekli canlı tutmanızı istiyorum. Sizin heyecanınız, sizin şevkiniz, sizin umutlarınız bizim en büyük güç kaynığımızdır. Hamdolsun, sizler gibi yol arkadaşlarım olduğu sürece önümde bırakın seçimi aşılmayacak hiçbir dağ, verilmeyecek hiçbir mücadele görmüyorum. Rabbim her birinizden razı olsun. Rabbim bahtınızı yolunuzu açık etsin.

Kaynak: TRT Haber