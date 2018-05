Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran eski devir siyasetin tarihe karıştığı gün olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"24 Haziran'da güzel bir başlangıç yapmak için hazırlanıyoruz"

Bizim sizlere sevdamız geçmez. Allah ömür verdikçe biz sizleri seveceğiz ve sizlere hizmet edeceğiz çünkü biz dertliyiz. Bizim bir davamız var, bir hayalimiz var. Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt'te Sultan Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık, İznik'te Selçuklu ile güzel bir başlangıç yaptık, Söğüt'te Osmanlı ile güzel bir başlangıç yaptık, Ankara'da Cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık, 1950'de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık, 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak konusunda güzel bir başlangıç yaptık.

Şimdi de 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Şimdi sizlere soruyorum, 24 Haziran'da güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?

"İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak"

Vakit birlik vakti. Vakit Balıkesir vakti. Vakit Türkiye Vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Balıkesir Türkiye'nin vitrinlerinden biridir. Bunun için son 16 yılda Balıkesir'e 25 katrilyon yatırım yaptık.

Konuşuyorlar. Laf ola beri gele. Bunlar daha çırak bile değil, çırak. Biz, yol aldık, yol. Çıraklığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bıraktık. Ondan sonra Başbakanlıkta kalfalık, Cumhurbaşkanlığında ustalık ve muhteşem kadromuzla hamdolsun Türkiye'mizi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıdık.

Eğitimde 3250 adet yeni derslik, 4476 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurdu yaptık. Şehir hastanesi konforunda bin yataklı devlet hastanesini yaptık. 24'ü hastane olmak üzere toplam 57 adet sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtası ile 7330 konut yaptık. 2002 yılına kadar Balıkesir'de 76 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 16 yılda 513 kilometre bölünmüş yol ilave ettik.

"Ferhat'la Şirin gibi dağları deldik Şirin'e ulaştık, Şirin işte burada."

Halep oradaysa arşın Balıkesir'de. Toplam maliyeti 1,5 katrilyon olan 15 adet yol projemiz de devam ediyor. Siz şu sözü gayet iyi bilirsiniz. Marifet iltifata tabidir. İltifatı olmayan marifet zayidir. Biz başında bu kardeşinizin olduğu bu AK Parti hükümetlerinde İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda bir Balıkesir projesi değil mi? Siz İstanbul'dan Balıkesir'e bu yoldan gelmeyecek misiniz? Uzun yollar kısıldı mı? biliyorsunuz biz Ferhat'la Şirin gibi dağları deldik Şirin'e ulaştık. Şirin işte burada.

"Kanal İstanbul ile ilgili teklifleri topluyoruz"

Arkamızda bizim bu aziz milletimiz oldukça bizim sırtımız yere gelmez. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu yani tek taraflı çalışmıyoruz. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Bu yatırımları durduracağım diyenler var mı? Şunlara bak, bunların zaten hayatta bir dikili ağacı yok bu ülkede. Şimdi de durduracağım diyor.

Biz diyoruz ki Kanal İstanbul, o diyor ki ben niye Kanal İstanbul'u yapayım ki para yok ki diyor. Bunlar milli bütçenin dışındaki imkanlarla neler yapılabileceğini bilmeyecek kadar cahiller. Bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıksak, Avrasya Tüneli'ni nasıl yaptıksak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü nasıl yaptıksak, Osmangazi Köprüsü'nü nasıl yaptıysak, Ovit Tüneli'ni nasıl yaptıysak, yapıyorsak aynı şekilde İstanbul-İzmir Otoyolunu da böyle yapıyoruz. Şu anda Kanal İstanbul ile ilgili de biz teklifleri topluyoruz. Ama bunlar bu işlerden anlamaz. Bunlara sor PPP nedir bilmez. Bunlara sor, kamu-özel ortaklığı nedir bilmez. Ama biz bütün bu yöntemleri kullanarak hamdolsun bu hizmetleri yaptık.

1915 Çanakkale Köprüsü ile İstanbul'u Trakya üzerinden kuzey Ege'ye bağlayacağız. Gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez, ömrün. Evelallah benim Ayşe kardeşlerim, Fatma kardeşlerim, Ahmedim, Mehmedim 24 Haziran'da sandıkta size öyle bir Osmanlı tokadı atacak ki buna fırsat bile bulamazsınız. Biz süratle inşallah 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden inşallah Balıkesir'e gelişi halledeceğiz. Otoyol Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyoluna bağlanacak. Halen Çanakkale 1915 Köprüsü ve bağlantı yollarıyla birlikte 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale bölümünün yapımı sürüyor. Bu projeyle Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe de kısalıyor.

"Davos'ta one minute dedik dünya hareketlendi"

Siyasette rekabet iyidir. Tabi bu rekabetin milletimize, memleketimize daha çok hizmet vermek için yapılıyor olması gerekir. Türkiyemizi özellikle 1994 yılındaki İstanbul Belediye Başkanlığımızdan biliriz. Ne söylediğimizi, ne yaptığımızı nelerle ve kimlerle mücadele ettiğimizi sizler iyi bilirsiniz. Ülkemizi bugüne getirene kadar, vesayet odaklarından terör örgütlerine, darbecilerden uluslararası güçlere kadar çok farklı kesimlerin saldırılarına maruz kaldık.

"Bugüne kadar hiçbirine 'eyvallah' demedik"

Davos'ta 'one minute' dedik, dünya hareketlendi. Ardından 'dünya beşten büyüktür' dedik, yine dünya hareketlendi. Niye? Çünkü bir adaletsizlik vardı, bir haksızlık vardı. Niye 'one minute' dedik. Çünkü oradaki moderatör terbiyesizlik yapıyordu. Çünkü o çocukları öldürmesini gayet iyi bilen siyonistlere karşı oradaki temsilcisini savunuyordu. Biz o çocukları öldürenlere karşı dik durmak zorundaydık. Biz kim olursa olsun her zaman haklının, hakikatin yanında olacağız. Bugüne kadar hiç birine 'eyvallah' demedik.

"Ülkeyi 3,5 kat büyütürken sadece milletin gözünün içine baktık"

Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi 3,5 kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de, iradeyi de, tasdiki de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden etmek için değil, milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk.

"Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı başka projeleri açıklayan başka"

Seçimler için meydanlara çıkan adayları takip ediyorsunuz değil mi? Ne diyorlar ülkemizin hayrına birşey söylediklerini duyanlarınız var mı? Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı başka projeleri açıklayan başka.

Nasıl iş bu? Cumhurbaşkanı adayı kös kös oturuyor, genel başkanları çıkmış proje açıklıyor. Ya, o mu idare edecek memleketi. Eğer o idare edecekse Bay Kemal aday olsaydı, niye olmadı? Adayları, 'Bir kere çıktın yenildin, iki kere çıktın yenildin, üç kere çıktın yenildin, dört kere çıktın yenildin, yenildin, yenildin, yenildin hala duruyorsun' diyordu. Sonunda aday oldu, şimdi de beyannameyi o açıklıyor. Niye cumhurbaşkanı adayınız açıklamıyor da o açıklıyor. Projeler kimin projesi? Cumhurbaşkanı adayının projeleri nerede? 'Yok.' O mu idare edecek o mu idare edecek belli değil.

Kaybedeceğini bildiği için milletin karşısına aday olarak çıkmaya yüreği yetmeyen ana muhalefetin başındaki zat, partisinin koltuğunu da bırakmadığı için işte bu garabetleri yaşıyoruz. Davulu birinin boynuna asıp tokmağı diğerinin eline vererek ülke yönetmeye talip olunur mu?

Partinizi emanet etmediğiniz kişiyi milletin karşısına çıkartıp, Türkiye'yi buna emanet edin... Bu nasıl bir iştir. Türkiye, sizin partinizden daha mı kıymetsiz, siz milletle dalga mı geçiyorsunuz. Bu kafaya zaten milletimiz ülkeyi emanet etmez de olan demokrasimize olur.

Ülkenin anamuhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor. Türkiye'nin ekonomisinden, maliyesinden, kamu yönetiminden habersizlerin şovları sadece kendilerini gülünç duruma düşürür.

"Yalan söylüyor"

Yerli marka otomobil projesinin ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayan bir zat çıkıyor ben bu projeyi iptal ettireceğim diyor. 20 yıl geride kalmış bir proje diyor. Halbuki bu işi takip eden bakanlığımıza, ilgili firmalara gitse kendilerine yerli marka otomobil projesinin geleceğin teknolojisine göre tasarlandığını öğrenecek. Ne diyeyim? Bunların ismini anmak bile bana zor geliyor. Bilmiyorlar, bunlara beş tane koyun verin kaybedip gelirler. En çok da gönül yıkmayı bilirler. İşlerine gelmeyince önlerine çıkana bağırıp hakaret edip sonrada hiç birşey yokmuş gibi sırıtarak yollarına devam ederler.

"Türkiye'yi yönetmeye talipler ama yalan haberlerle seçim kampanyası yapıyorlar"

Aynı kişi, ABD'den arayıp işletmişler. Ondan da haberi yok. Söylediği tüm bilgiler tüm rakamlar yanlış. Yine söylüyorum bu meydandan. Eğer samimi, dürüstsen Milli İstihbarat Teşkilatı'mıza başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim açıkla. Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. Sen kimsin ki? ABD'nin yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? Türkiye'yi yönetmeye talipler ama internetten buldukları yalanlar, iftiralarla dolu haberlerle seçim kampanyası yapıyorlar.

"24 Haziranda eski devir siyasetçileri de tarihe karışacak"

24 Haziran, eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır. Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, lise, üniversite arkadaşlarınızın tamamına bu bilmediklerini anlatmaya var mıyız? Ana kademe, süratle şu kalan günlerde her yeri dolaşmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, "evet" karşılığını alınca, "Balıkesir'den patlama bekliyoruz.

Kaynak: TRT Haber