Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Gençlik Şurası'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 2023 Gençlik Şurası'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2023 Gençlik Şurası'nda konuşuyor.
'Nerede bize yönelik taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz'
'Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri' göreve hazır
Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
'Torba Yasa görüşmelerini yarın tamamlayacağız'
Başbakan Yıldırım, Ağın Köprüsü'nü havadan ve karadan inceledi
PKK'lı terörist ATAK taarruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildi
İzinsiz uçurulan 'drone' düşürüldü