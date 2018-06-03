Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2018'in Türkiyesi'nde Kürt sorunu diye bir sorun yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bugün Diyarbakır'da tarihe geçeceğine inandığım bir miting gerçekleştirdik. Diyarbakır bizi bugün büyük bir hasretle bağrına bastı. Sıcağa ve oruca rağmen miting meydanını hınca hınç dolduran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın tarihi duruşuyla kardeşliğimize uzanan ellere cevap verdiğine inanıyorum.

"Diyarbakır birilerinin arka bahçesi olmadığını haykırdı"

- Diyarbakır'da milli irade gaspçılarına çok güzel cevap verildi. Birilerinin arka bahçesi olmadığını haykırdı. CHP ile bir olup siyaset mühendisliği yapanların hesabı ilk önce Diyarbakır'da bozguna uğrayacaktır. Yavrularını kızlarını dağlara kaçıranların kim olduğunu iyi bilen kardeşlerim bunun hesabını soracaktır.

"İslam düşmanı emperyalistlere taşeronluk devri kapandı"

- Burası artık kimlik siyaseti üzerinden bölücülük yapanların değil kardeşliğin şehiridir. Hans'a George'a İslam düşmanı emperyalistlere taşeronluk devri kapanmıştır. Diyarbakır'da artık bodrum katlarında teröristlerin ayakçılarının tokatlandığı dönem sona ermiştir.

"24 Haziran terör baronlarına bir şamar olacaktır"

- Belediyelerin imkanlarının teröristlerin emrine verildiği dönem sona ermiştir. Diyarbakır bir şahlanışın arifesindedir. 24 Haziran kendileri zevk içerisinde sürerken Diyarbakırlı gençleri dağa gönderen terör baronlarına bir şamar olacaktır. 24 Haziran Kürt kardeşlerimizin değerleriyle kavgalı siyaset tarzının mezara gömüldüğü gün olacaktır.

"81 milyonu kökenine bakmadan kucakladık"

- 16 yıllık iktidar dönemimizde ırkçılık, ayrımcılık yapmadık. Oy versin vermesin 81 milyonun tüm fertlerini kökenine, meşrebine bakmadan kucakladık. Her kesimin kendi kimliğini özgürce ifade edebildiği bir atmosferi tesis ettik. İlk günden beri Türkiye'yi özgürlükler bakımından dünyanın süper ligine taşıma mücadelesi veriyoruz. Nice reformu hayata geçirdik. 28 Şubat darbecilerinin devrettiği enkazı temizleyerek demokrasi standartlarını yükselttik.

"PKK'nın desteklediği partinin İslam'la alakası var mı?"

- Vatandaşının hizmetkarı olan yeni bir yönetim paradigmasını uygulamaya koyduk. Risk aldık, tehdit aldık, yoldan dönmedik. Eski Türkiye'nin dışlayıcı dilini ortadan kaldırarak kucaklayıcı söylem inşa ettik. İnkar, ret, baskı politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere rafa kaldırdık. PKK'nın desteklediği malum partinin bizim değerlerimizle İslam'la uzaktan yakından bir alakası var mı?

"Kardeşlerimi haraca bağladılar, evlerin altında mahkemeler yaptılar"

- Bunlar ateist, dini suistimal eden tipler. Ölümü öldürmeliyiz, korkuyu korkutmalıyız. Bunu yapmazsak buralarda cirit atarlar. Hükümetimiz tavrını ortaya koydu. Şuralarda evlerin altında tünellerle birbirlerine bağlanmamışmıydı?Mezarlıklarda mahkemeler oluşturmadılar mı, Kürt kardeşlerimi haraca bağlamadılar mı? Güvenlik güçlerimiz el ele verdiler bu işin üzerine gittik şuanda geldiğimiz nokta ortada.

"Hepsi Batı'nın maşası, Kürtlükle alakaları yok"

- Benim vatandaşıma Kürt, Türk, Roman ne olursa olsun düşman olanlar bizim de düşmanımızdır. Hepsi Batı'nın oyuncakları, maşası. Onların talimatlarıyla hareket ediyorlar. Kuzey Suriye'de saldıranlar bu ülkenin dostu mu? Kürtmüş onların Kürtlükle alakası yok. ABD 5 bin tır silahı teslim etti bunlara. Susalım mı, duralım mı? Gereği neyse onu yapmak zorundayız. Bu ülkede kimse kalkıp da birilerinin talimatıyla bize yön veremeyecek. Gereğini yapıyoruz yapacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da iftar programında konuşuyor. https://t.co/woxO8veDts — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Haziran 2018

"Sıra Kandil'e de gelecek"

- Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Mehmedimiz, komandolarımız hep birlikte Afrin'de zaferi yakaladılar. Bazıları Kandil'den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek. Analar ağlamasın diye demokratik açılımı çözüm sürecini biz devreye aldık. Terör sorununu bu ülkenin gündeminden kaldırmak için terör örgütünün ihanetlerine rağmen bu süreci devam ettirdik. Kürt kardeşlerimin sıkıntılarını çözmeye çalıştık. Yüzlerce düzenlemeyi hayata geçirdik.

"Bizim tek sorunumuz terör, onu da çözüyoruz."

- Sadece hakka ve halka güvenerek bu yolda Kürt sorununu çözmeyi başardık. 2018'in Türkiye'sinde Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Eski Türkiye'de Kürtlerin kendileri sorun olarak görülüyordu. Bugünün Türkiye'sinde hiçbir vatandaş öyle görülmüyor. Bizim tek sorunumuz terör. Onu da çözüyoruz. Üstesinden geliyoruz. 780 bin kilometrekare vatanın bir karışında dahi eli kanlı terör sürülerine hak tanımayacağız.

"Ayrımcılık yapan devlet anlayışı tedavülden kalktı"

- Sokak çetelerinin bölge halkına musallat olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Reformlarımız sayesinde Türkiye en büyük dönüşümü gerçekleştirdi. İnsanlarına etnik kökeninden, dilinden, dış görünüşünden, sakalından, sarığından, başörtüsünden, feracesinden, poşusundan dolayı ayrımcılık yapan devlet anlayışı tamamen tedavülden kalkmıştır.

"Hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmadı"

- Bu devlet artık vesayetçilerin değil Türk'ü ile Kürt'ü ile 81 milyonundur.Geçmişe göre daha hür demokratik bir Türkiye var. 16 senede bu ülkede darbeciler, terör seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan kimse yoktur. Hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmadı. 16 yıllık mücadelemizin en büyük kaybedenleri bölücülerdir, darbecilerdir.

"53 vatandaşımızın ölümüne neden olan siyasetçi kılıklı provokatörler"

- Demokrasimize kara çalmaya çalışanlara bakın. Sadece çalışmadan, üretmeden para kazanmaya çalışmış, alışmış rantçıları göreceksiniz. Çocukları annelerinden koparıp dağa kaçıran terör baronlarını göreceksiniz. İmamın, esnafın, öğretmenlerimizin kanını döken canilerini göreceksiniz. Kobani bahanesiyle 53 vatandaşımızın ölümüne neden olan siyasetçi kılıklı provokatörleri göreceksiniz.

"Türkiye'nin artıkları dışında AK Parti'den rahatsız olan yok"

- 28 Şubat döneminde kızlarımızı üniversiteye sokmayan faşisleri göreceksiniz. Eski Türkiye'nin artıkları dışında AK Parti'nin politikalarından rahatsız olan kimse yoktur.16 yıldır hiçbir zaman milletimizin taleplerine kulak tıkamadık. Kendimizi mükemmel bir noktada görmedik. Hep daha iyisini yapmaya hedefledik. Asla taviz vermeden toplumumuzun bütün kesimlerinin taleplerini karşılamaya devam edeceğiz.

"Ayrım yapmadan tüm mazlumlara sahip çıkacağız"

- Herkesin özgürlükleri alabildiğine genişlemiştir. Biz yapıyoruz, onlar yıkıyor. Yakılan, yıkılan Diyarbakır'ı yeniden ayağa kaldırdık. Eserler ortada. Kürt, Türkmen, Arap ayrımı yapmadan tüm mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizi bölmeye çalışanlara inat birbirimize kenetleneceğiz. CHP zihniyetinin bu ülkeyi tekrardan eski baskıcı, antidemokratik haline döndürmesine izin vermeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber