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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim'de Polonya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim Salı günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın davetlisi olarak Polonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekimde Polonyaya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim Salı günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın davetlisi olarak Polonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 17 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Duda'nın davetlisi olarak Polonya'ya gidecek.

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek, Polonya Başbakanı Beata Szydlo'nun yanı sıra Polonya parlamentosunun iki kanadını oluşturan Senato ve Sejm başkanlarıyla da bir araya gelecek.

Ziyaret vesilesiyle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması da öngörülüyor.

Açıklamada, Türkiye'nin, 600 yılı aşan tarihi dostluk ilişkilerine sahip olduğu ve 2009 yılında bu ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdığı müttefiki Polonya ile iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem atfettiği ve ziyaretin, ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edeceği kaydedildi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polonya, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
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