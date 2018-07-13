Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak.
Ayrıntılar geliyor...
TBMM Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonları belli oldu
İstanbul Teknik Üniversitesi yapay damar tasarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu
Darbecilerden polislere alçak teklif
ABD Başkanı Trump: May haberleri yalan
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak
FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu: 20 gözaltı
ABD Başkanı Trump'ın İngiltere ziyaretine tepkiler sürüyor
Büyükelçi Civaner: FETÖ, kritik kurumlara sızma amacından vazgeçmemiştir