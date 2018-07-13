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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz yürüyüşüne katılacak

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