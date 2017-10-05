Cumhurbaşkanı: Bütün hava sahaları da kapatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kanaat önderleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Kartlar yeniden karılıyor"

Türkiye'nin içinde bulunduğu kadim coğrafyanın sancılı, çalkantılı ve meşakkatli bir dönemden geçtiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kartların yeniden karıldığı, haritaların yeniden masaya konulduğu bir sürecin içindeyiz. Geçtiğimiz asırda olduğu gibi bu dönemin parolası da 'böl, parçala, yönet hatta yut.' Küresel sömürge odaklarının yıllardır elde ettikleri veya el attıkları her yerde başarıyla uyguladıkları bu taktik, bir kez daha bölgemizde tedavüle sokulmuştur. Bölgemize yönelik bu kanlı senaryonun önündeki en büyük engel hiç şüphesiz Türkiye'dir. Bu oyunun başarılı olabilmesi ancak Türkiye'nin zayıflamasına, tökezlemesine ve düşmesine bağlıdır. Çünkü güçlü Türkiye, 'Bölgesel huzur ve istikrarın güvencesi' demektir. Dış politikada etkin Türkiye, 'Kurulan tezgahları, sahiplerinin başına geçiren ülke' demektir."

"Bu dünya etme bulma dünyası"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin bir kısım failleriyle ilgili mahkeme kararının açıklandığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Samimi olmazsan, dürüst olmazsan bunun cezasını ama bu dünyada ama ebedi alemde muhakkak çekeceksin. Bunlar samimi değil, dürüst değil. Bu ülkeyi parçalamak, bölmek için bu adımları attılar ve mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz."

"Amaç Türkiye'yi güneyden kuşatmak"

Türkiye'nin, bölgede oynanan oyunları bozacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de ve Irak'ta oynanan bölme, parçalama, etnik ve mezhebi kışkırtma oyunlarının amacı, Türkiye'yi güneyden kuşatmaktır. Bu kuşatma faaliyeti sadece fiziki sınırlarımızdan ibaret de değildir. Burada ülkemizin içini de kapsayan büyük bir oyundan bahsediyorum. Allah'ın izni, milletimizin dirayetiyle, diğer saldırıları nasıl boşa çıkardıysak bu oyunu da bozacağız, hiç şüphem yok."

IKBY'deki gayrimeşru referandum

IKBY'deki gayrimeşru referandumu da değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Referandum denilen olay bir sebeptir ama netice değildir. Netice bundan sonrasıdır. Burada iş bitmemiştir, sadece başlamıştır. Bir tarafında İran, kuzeyinde Türkiye, güneyinde Irak yönetimi, batısında Suriye. Ne yapacaksın, nereye gideceksin, nasıl çıkacaksın? Buyurun şimdi bütün hava sahaları da kapatılacak, uçuşlar zaten yasaklandı. Kim gelecek, nasıl gideceksin? Yakında sınırlar da kapatılacak. Nasıl girişini çıkışını yapacaksın?"

Gayrimeşru referandumun, Irak'ın toprak bütünlüğüne ihanet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sana bu aklı kim veriyor? Sadece arkanda İsrail var. Sağ tarafına Fransa'nın eski Dışışleri Bakanı'nı almışsın, sol tarafına da bir başka Yahudiyi almışsın ve onlarla beraber masa üstünde çalışma yapıyorsun. Onlar sana dost değil, dost değil. Onlar bugün senin yanında olur, yarın yok olurlar. Sen bize bakacaksın. Türkiye'nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararına karşı koyduğu tepkinin ne Kürtlerle ne Kürtlükle bir ilgisi yoktur. Bizim tepkimiz, Irak'ın birliğe, beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde hiçbir gereği ve zorunluluğu yokken üstelik de ülkemize danışılmadan böyle bir teşebbüste bulunulmuş olmasıdır. Bu, Irak'ın toprak bütünlüğüne bir defa bir ihanettir."

"Hiçbir örgütü bu topraklarda yaşatmayacağız"

Türkiye için tüm terör örgütlerinin aynı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle dedi:

"Bizim için PKK neyse FETÖ odur. Bizim için DEAŞ neyse DHKP-C ve benzeri örgütler de aynıdır. Ülkemize ve milletimize zarar veren, geleceğimize kasteden hiçbir örgütü bu topraklarda yaşatmayacağız. Terör örgütlerine doğrudan ve dolaylı destek veren hiç kimse bu ülkenin ekmeğini yemeyi, suyunu içmeyi, imkanlarından faydalanmayı hak etmiyor demektir." AA